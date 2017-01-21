Мойес: "Январские новички ничего не изменят"

Наставник "Сандерленда" Дэвид Мойес выразил мнение, что январские приобретения не сыграют большой роли в выполнении задачи по спасению от вылета из Премьер-Лиги.

В данный момент "коты" занимают предпоследнее место в таблице и, казалось бы, отчаянно нуждаются в усилении, однако Мойес понимает, что с имеющимся в его распоряжении бюджетом на качественных новичков рассчитывать не приходится.



"Я бы обманул вас, если бы сказал, что игроки, которых мы надеемся пригласить в этом месяце, способны сильно что-либо изменить. Это не так в первую очередь потому, что нам, вероятно, не заполучить игроков нужного уровня. Во-вторых, у нас, вероятно, нет финансов для этого. Было бы неправильно предположить, что игрок, которого мы можем пригласить, сильно что-либо изменит".



"В остатке сезона многое будет зависеть от наших собственных игроков, которые возвращаются после травм и с Кубка Африки. Думаю, мы способны избежать вылета, не покупая, но нам действительно придется постараться и поставить на ноги наших травмированных парней", — цитирует Мойеса The Guardian.