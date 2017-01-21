Почеттино: "Тоттенхэм" больше, чем "Сити"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его клуб крупнее, чем "Манчестер Сити", с исторической точки зрения.
В субботу вечером на "Этихад" сойдутся двое преследователей лидирующего в Премьер-Лиге "Челси". Своего сегодняшнего соперника Маурисио воспринимает как полного антипода "шпор", к тому же уступающего по масштабу клуба.
"С исторической точки зрения, "Тоттенхэм" всегда был больше, чем "Манчестер Сити". У "Тоттенхэма" больше фанатская база. Но это правда, что у "Манчестер Сити" другая философия".
"Они не на другом уровне, но у них совершенно другой подход, нежели у "Тоттенхэма". Другой клуб, другая философия, другой бизнес, — все совершенно другое. Сложно оценивать дистанцию между нами, потому что мы существуем в совершенно разных мирах".
"Наша цель — сражаться за самые, самые высокие цели. У "Тоттенхэма" большая история и удивительные фанаты. В этом сезоне у нас была великолепная возможность показать это каждому, когда на "Уэмбли" приходило почти 90 тысяч зрителей", — цитирует Почеттино Daily Mail.
21.01.2017 11:00
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Последние комментарии:
в Англии только два исторических гранда - МЮ и Ливерпуль. остальные действующие лица меняются с течением времени
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Сегодня обоссым петушню вместе с этим клоуном
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Ничья середняков !!! Тоже мне раскукарекались
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Тоттенхем > Сити
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до хомяка никто не крякал о величии петунхема. обнаглел физрук.
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петушня конечно тоже не айс - еврейская община лондона иногда пукающая громкими победами, а вот ситявый смешок так вообще команда уровня чемпионшипа, все время за щеку бравшая у грандов, коих в англии только 2 -МЮ и колбасня
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Неправильный заголовок.
Почеттино: Тоттенхэм>Сити
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Пеп покажи свои яйца, будь мужиком
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матч еще не начался,А Пакет уже обсыкается шити
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