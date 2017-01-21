Почеттино: "Тоттенхэм" больше, чем "Сити"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его клуб крупнее, чем "Манчестер Сити", с исторической точки зрения.

В субботу вечером на "Этихад" сойдутся двое преследователей лидирующего в Премьер-Лиге "Челси". Своего сегодняшнего соперника Маурисио воспринимает как полного антипода "шпор", к тому же уступающего по масштабу клуба.



"С исторической точки зрения, "Тоттенхэм" всегда был больше, чем "Манчестер Сити". У "Тоттенхэма" больше фанатская база. Но это правда, что у "Манчестер Сити" другая философия".



"Они не на другом уровне, но у них совершенно другой подход, нежели у "Тоттенхэма". Другой клуб, другая философия, другой бизнес, — все совершенно другое. Сложно оценивать дистанцию между нами, потому что мы существуем в совершенно разных мирах".



"Наша цель — сражаться за самые, самые высокие цели. У "Тоттенхэма" большая история и удивительные фанаты. В этом сезоне у нас была великолепная возможность показать это каждому, когда на "Уэмбли" приходило почти 90 тысяч зрителей", — цитирует Почеттино Daily Mail.