Почеттино: "Тоттенхэм" больше, чем "Сити"

Маурисио Почеттино и Хосеп Гвардиола Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его клуб крупнее, чем "Манчестер Сити", с исторической точки зрения.

В субботу вечером на "Этихад" сойдутся двое преследователей лидирующего в Премьер-Лиге "Челси". Своего сегодняшнего соперника Маурисио воспринимает как полного антипода "шпор", к тому же уступающего по масштабу клуба.

"С исторической точки зрения, "Тоттенхэм" всегда был больше, чем "Манчестер Сити". У "Тоттенхэма" больше фанатская база. Но это правда, что у "Манчестер Сити" другая философия".

"Они не на другом уровне, но у них совершенно другой подход, нежели у "Тоттенхэма". Другой клуб, другая философия, другой бизнес, — все совершенно другое. Сложно оценивать дистанцию между нами, потому что мы существуем в совершенно разных мирах".

"Наша цель — сражаться за самые, самые высокие цели. У "Тоттенхэма" большая история и удивительные фанаты. В этом сезоне у нас была великолепная возможность показать это каждому, когда на "Уэмбли" приходило почти 90 тысяч зрителей", — цитирует Почеттино Daily Mail.


Метки Манчестер Сити, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1113

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Последние комментарии:




  1. stretfordend 21.01.2017 12:00 # stretfordend
    в Англии только два исторических гранда - МЮ и Ливерпуль. остальные действующие лица меняются с течением времени

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  2. mancityman 21.01.2017 11:53 # mancityman
    Сегодня обоссым петушню вместе с этим клоуном

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  3. chelsea1983 21.01.2017 11:33 # chelsea1983
    Ничья середняков !!! Тоже мне раскукарекались

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  4. selfish 21.01.2017 11:20 # selfish
    Тоттенхем > Сити

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  5. manutd-20champ 21.01.2017 11:12 # manutd-20champ
    до хомяка никто не крякал о величии петунхема. обнаглел физрук.

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  6. ragoz2007 21.01.2017 11:08 # ragoz2007
    петушня конечно тоже не айс - еврейская община лондона иногда пукающая громкими победами, а вот ситявый смешок так вообще команда уровня чемпионшипа, все время за щеку бравшая у грандов, коих в англии только 2 -МЮ и колбасня

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  7. dragonishka 21.01.2017 11:04 # dragonishka
    Неправильный заголовок.

    Почеттино: Тоттенхэм>Сити

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  8. gio 21.01.2017 11:03 # gio
    Пеп покажи свои яйца, будь мужиком

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  9. rap-woiska 21.01.2017 11:02 # rap-woiska
    матч еще не начался,А Пакет уже обсыкается шити

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