Моуриньо: "Де Хеа и Ромеро в равной степени важны для нас"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что в его планы не входит расставание с основным голкипером Давидом Де Хеа или с его дублером Серхио Ромеро.

Де Хеа, первый номер "красных дьяволов", проводит очередной впечатляющий сезон, что подогревает слухи о возобновлении к нему интереса со стороны "Реала". А его сменщика Ромеро на этой неделе пресса принялась сватать в "Боку Хуниорс".



Однако Моуриньо полностью доволен своими голкиперами и не планирует расставаться ни с одним из них.



"Я лишь могу сказать, что ожидаю сохранить их обоих, потому что, думаю, они оба в равной степени важны".



"Я бы не смог найти голкипера лучше, чем Давид, я бы не смог найти лучшую замену для него, чем Серхио. Я бы не смог найти большего профессионала, чем Серхио. Я хочу, чтобы они оба остались".



"Поэтому, если слухи насчет "Боки" правдивы, я постараюсь помешать этому. Я хочу, чтобы Серхио остался", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.