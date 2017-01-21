Гвардиола: "Возможно, я недостаточно хорош"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предположил, что игроки команды переоценили его таланты, когда он брался за эту работу.

Свой дебютный английский сезон Гвардиола начал с 10 побед кряду, однако затем "горожане" столкнулись с огромными игровыми проблемами и в данный момент находятся за пределами топ-4 Премьер-Лиги, уже на 10 очков отставая от лидирующего "Челси".



Гвардиола не согласен с предположением, что имеющиеся в его распоряжении игроки недостаточно хороши для его философии. Испанский специалист полагает, что проблема кроется в нем самом.



"Они хорошие игроки. Я уважаю этих парней, так почему бы я стал говорить, что эти парни недостаточно хороши?"



"Я не понимаю это неуважение к профессионалам, которые являются удивительными игроками, и не понимаю, когда люди говорят, что они недостаточно хороши для меня. Возможно, это я недостаточно хорош для них".



"Они является игроками "Манчестер Сити", и они игроки топ-уровня. Они большие мастера. Они показывали это много раз в прошлом сезоне и в этом сезоне", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Особенные претензии фанатов касаются голкипера "горожан" Клаудио Браво, но даже неудовлетворительную игру чилийца Гвардиола не может назвать причиной проблем команды.



"Будучи тренером, я несу всю ответственность. В своей жизни я никогда, никогда не скажу, что мы проиграли из-за Клаудио Браво. Это может быть одной из причин поражения, но одной из множества и множества причин".



"Возможно, главная причина в том, что мы перестроились в обороне. Но лишь возможно, и мы не можем знать это наверняка", — добавил Гвардиола.