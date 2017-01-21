Моуриньо считает Валенсию лучшим правым защитником мира

Жозе Моуриньо и Антонио Валенсия Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал своего подопечного Антонио Валенсию лучшим правым защитником мира.

На текущей неделе клуб с "Олд Траффорд" объявил о продлении контракта с Валенсией до июня 2018. Этим Моуриньо дал ясно понять, что 31-летний эквадорец занимает важное место в его планах на будущее.

Также Жозе намекнул, что не собирается возвращать Валенсию на его прежнюю позицию — позицию вингера. По мнению Моуриньо, Антонио превосходно справляется со своей ролью в обороне.

"Я не думаю, что новый контракт — это награда для него. Я не смотрю на это таким образом. Возможность сохранить такого хорошего игрока и хорошего человека — большая честь для нас".

"Я просто думаю, что он лучший правый защитник, который только может у тебя быть. В футболе нет правого защитника лучше", — сообщил Моуриньо MUTV.

Добавим, что в этом сезоне Валенсия сыграл 23 матча за "красных дьяволов" с учетом всех соревнований.


Метки Валенсия, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2017 08:00

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  1. largo-winch 21.01.2017 08:53 # largo-winch
    Лучший вратарь мира
    Лучший правый защитник мира
    Лучший полузащитник мира
    Лучший фррвард мира
    Лучший тренер современности
    Лучшие фанаты в мире
    И т.д. и т.п.




    6 МЮ 21 40

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  2. eblerin 21.01.2017 08:50 # eblerin
    наркоман

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  3. chelsea88 21.01.2017 08:26 # chelsea88
    А педики говорят мол какаято балеринка лучший правый защитник. Кому верить то?

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  4. stepan-jam-boss 21.01.2017 08:25 # stepan-jam-boss
    По сути так и есть.

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  5. melwood-lfc 21.01.2017 08:02 # melwood-lfc
    у параши другое мнение на этот счет
    дармиан король фланга жешь

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