Моуриньо считает Валенсию лучшим правым защитником мира
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал своего подопечного Антонио Валенсию лучшим правым защитником мира.
На текущей неделе клуб с "Олд Траффорд" объявил о продлении контракта с Валенсией до июня 2018. Этим Моуриньо дал ясно понять, что 31-летний эквадорец занимает важное место в его планах на будущее.
Также Жозе намекнул, что не собирается возвращать Валенсию на его прежнюю позицию — позицию вингера. По мнению Моуриньо, Антонио превосходно справляется со своей ролью в обороне.
"Я не думаю, что новый контракт — это награда для него. Я не смотрю на это таким образом. Возможность сохранить такого хорошего игрока и хорошего человека — большая честь для нас".
"Я просто думаю, что он лучший правый защитник, который только может у тебя быть. В футболе нет правого защитника лучше", — сообщил Моуриньо MUTV.
Добавим, что в этом сезоне Валенсия сыграл 23 матча за "красных дьяволов" с учетом всех соревнований.
21.01.2017 08:00
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6 МЮ 21 40
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наркоман
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А педики говорят мол какаято балеринка лучший правый защитник. Кому верить то?
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По сути так и есть.
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у параши другое мнение на этот счет
дармиан король фланга жешь
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