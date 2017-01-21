Моуриньо считает Валенсию лучшим правым защитником мира

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал своего подопечного Антонио Валенсию лучшим правым защитником мира.

На текущей неделе клуб с "Олд Траффорд" объявил о продлении контракта с Валенсией до июня 2018. Этим Моуриньо дал ясно понять, что 31-летний эквадорец занимает важное место в его планах на будущее.



Также Жозе намекнул, что не собирается возвращать Валенсию на его прежнюю позицию — позицию вингера. По мнению Моуриньо, Антонио превосходно справляется со своей ролью в обороне.



"Я не думаю, что новый контракт — это награда для него. Я не смотрю на это таким образом. Возможность сохранить такого хорошего игрока и хорошего человека — большая честь для нас".



"Я просто думаю, что он лучший правый защитник, который только может у тебя быть. В футболе нет правого защитника лучше", — сообщил Моуриньо MUTV.



Добавим, что в этом сезоне Валенсия сыграл 23 матча за "красных дьяволов" с учетом всех соревнований.