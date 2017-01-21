ФИФА разрешила Матипу играть за "Ливерпуль"
С некоторым запозданием, но ФИФА все же разрешила защитнику Жоэлю Матипу играть за "Ливерпуль" в период проведения Кубка Африки.
Напомним, Федерация футбола Камеруна придерживалась позиции, согласно которой Матип отказался от участия в Кубке Африки, а потому не может выступать за свой клуб в период проведения международного турнира.
"Ливерпуль" же настаивал на том, что 25-летний защитник завершил международную карьеру и вообще не может рассматриваться в качестве кандидата на вызов в свою сборную. Чтобы прояснить статус Жоэля, "красные" обратились в ФИФА.
ФИФА затянула с ответом, за что на текущей неделе подверглась критике со стороны главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа. Однако сейчас решение по Матипу все-таки было принято — решение в пользу "Ливерпуля".
В своем официальном заявлении "красные" подтверждают, что ФИФА сняла все подозрения с Матипа, подтвердив, что Жоэль может играть за "Ливерпуль", не рискуя схлопотать дисквалификацию.
Таким образом, Матип, из-за разбирательств с ФИФА пропустивший матчи против "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге и "Плимута" в Кубке Англии, сможет сыграть против "Суонси" в субботу.
21.01.2017 07:00
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