ФИФА разрешила Матипу играть за "Ливерпуль"

С некоторым запозданием, но ФИФА все же разрешила защитнику Жоэлю Матипу играть за "Ливерпуль" в период проведения Кубка Африки.

Напомним, Федерация футбола Камеруна придерживалась позиции, согласно которой Матип отказался от участия в Кубке Африки, а потому не может выступать за свой клуб в период проведения международного турнира.



"Ливерпуль" же настаивал на том, что 25-летний защитник завершил международную карьеру и вообще не может рассматриваться в качестве кандидата на вызов в свою сборную. Чтобы прояснить статус Жоэля, "красные" обратились в ФИФА.



ФИФА затянула с ответом, за что на текущей неделе подверглась критике со стороны главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа. Однако сейчас решение по Матипу все-таки было принято — решение в пользу "Ливерпуля".



В своем официальном заявлении "красные" подтверждают, что ФИФА сняла все подозрения с Матипа, подтвердив, что Жоэль может играть за "Ливерпуль", не рискуя схлопотать дисквалификацию.



Таким образом, Матип, из-за разбирательств с ФИФА пропустивший матчи против "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге и "Плимута" в Кубке Англии, сможет сыграть против "Суонси" в субботу.