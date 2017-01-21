22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 21 января семью поединками стартует 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





ЛИВЕРПУЛЬ — СУОНСИ 15:30 Онлайн-трансляция



В рамках Премьер-Лиги "Ливерпуль" не проигрывает на "Энфилде" более года, и чтобы продолжить погоню за лидирующим "Челси", подопечным Юргена Клоппа важно продлить эту серию. В девяти домашних матчах чемпионата "красные" забили 26 голов, тогда как "Суонси" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 13 последних поединках. В рамках чемпионата "лебеди" еще никогда не побеждали "Ливерпуль" на выезде — три ничьи и 12 поражений.



"Ливерпуль" продолжает разбираться с ФИФА насчет права использовать защитника Жоэля Матипа в своих матчах. Натаниэль Клайн, пропустивший два последних поединка, решил свои проблемы с ребром.



"Суонси" вряд ли рискнет своим новичком Лусиано Нарсинхом, перебравшимся в Уэльс с травмой икроножной мышцы. Но Мартин Олссен и Том Кэрролл вполне готовы к дебюту.



БОРНМУТ — УОТФОРД 18:00



В последнее время оборона "Борнмута" играет со сбоями, позволив своим соперникам забить три гола в пяти из шести последних матчей. Впрочем, и у "Уотфорда" не все ладно — подопечные Вальтера Маццарри не знают побед в Премьер-Лиге с 10 декабря, а в шести последних поединках отличились лишь дважды. Пять из шести последних встреч этих команд с учетом всех соревнований завершились вничью.



Первый матч за три последних месяца может сыграть полузащитник "Борнмута" Льюис Кук, залечивший травму лодыжки. Саймон Фрэнсис все еще дисквалифицирован. Марк Уилсон остается в лазарете.



У тренерского штаба "Уотфорда" вызывают беспокойство проблемы голкипера Эурельо Гомеса со спиной. Дарил Янмат оправился после травмы паха. Адлен Гедиура на Кубке Африки.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЭВЕРТОН 18:00



В прошлом туре "Эвертон" впечатляющим образом разобрался с "Манчестер Сити", отправив в ворота претендента на титул четыре безответных мяча. В субботу "Кристал Пэлас" постарается остановить набравшего ход соперника, который последний раз проигрывал на "Селхерст Парк" почти 23 года назад. В двух из трех последних домашних встреч с "ирисками" "орлы" даже не забивали.



Лазарет "Кристал Пэлас" накануне матча покинули Скотт Данн, Джеймс Макартур и Фрэйзер Кэмпбелл. Уилфрид Заха и Бакари Сако на Кубке Африки.



У "Эвертона" поправились Маартен Стекеленбург и Лейтон Бэйнс. На место в старте претендуют новички Морган Шнайдерлен и Адемола Лукман.



МИДЛСБРО — ВЕСТ ХЭМ 18:00



"Мидлсбро", эксперт Премьер-Лиги по безголевым ничьим, находится всего в четырех очках над зоной вылета. "Речники" забили лишь 17 голов в 21 матче этого сезона, но приобретение у "Челси" Патрика Бэмфорда вселяет в Айтора Каранку надежду на улучшение результативности. "Вес Хэм" в свою очередь снова постарается показать, что умеет играть и без Димитри Пайе. "Молотобойцы" ни разу не уступили в пяти последних встречах с "Боро" в рамках чемпионата, отпраздновав четыре победы.



Среди потерь "Мидлсбро" значатся травмированные Антонио Барраган с Гастоном Рамиресом и дисквалифицированный Даниэль Айала. Патрик Бэмфорд может дебютировать сразу в стартовом составе.



"Вест Хэм" надеется, что к субботе успеют залечить свои болячки Сэм Байрам, Уинстон Рид, Софиан Фегули и Энди Кэрролл. Пайе по-прежнему отрезан от команды.



СТОУК — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:00 Онлайн-трансляция



"Стоук" заметно прибавил относительно начала сезона, когда не мог выиграть на протяжении девяти матчей в Премьер-Лиге, и сейчас занимает комфортное девятое место. "Манчестер Юнайтед" шестой, но эту позицию комфортной для Жозе Моуриньо никак не назовешь — ничья с "Ливерпулем" на прошлой неделе лишь отдалила "красных дьяволов" от вершины таблицы. В трех последних домашних встречах с "Юнайтед" в рамках чемпионата "гончары" ни разу не проиграли.



Нападающий "Стоука" Боян Кркич восстановился после небольшой травмы. Рамадан Собхи, Маме Бирам Диуф и Вильфрид Бони по-прежнему на Кубке Африки.



"Манчестер Юнайтед" окончательно попрощался с Мемфисом Депаем, проданным в "Лион". Эрик Байи выступает на Кубке Африки за сборную Кот-д'Ивуара.



ВЕСТ БРОМВИЧ — САНДЕРЛЕНД 18:00



"Сандерленд" оказался ослаблен Кубком Африки больше, чем какая-либо другая команда Премьер-Лиги, следствием чего стало всего одно набранное очко в четырех последних матчах. Во встрече с аутсайдером "Вест Бромвич", расположившийся в верхней половине таблицы, постарается реабилитироваться за безвольное поражение в гостях у "Тоттенхэма" неделю назад. "Дрозды" проиграли лишь раз в 14 последних встречах с "котами" в рамках чемпионата.



"Вест Бромвич" успел оформить трансфер Джейка Ливермора в срок и теперь может задействовать своего новичка в субботу. Джонни Эванс и Аллан Ньом под вопросом.



Полузащитник "Сандерленда" Джек Родуэлл оправился после небольшого ушиба колена. Стивен Пиенаар и Виктор Аничебе травмированы.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ТОТТЕНХЭМ 20:30 Онлайн-трансляция



В прошлом туре "Манчестер Сити" потерпел незапланированное поражение в гостях у "Эвертона". Команде Хосепа Гвардиоле важно оправиться после этого унижения и правильно отреагировать, иначе с шансами догнать лидера можно будет окончательно попрощаться. Однако "Тоттенхэм" сейчас находится в просто превосходной форме, повторив клубный рекорд из шести побед кряду в Премьер-Лиге. Все три последних встречи соперников в рамках чемпионата завершились победами "шпор".



К дебюту за "Сити" готов нападающий Габриэль Жезус. Фернандо оправился после травмы, но Фернандиньо все еще дисквалифицирован.



Ближайшие шесть недель с повреждением связок лодыжки пропустит защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген. Также в лазарете остается Эрик Ламела.