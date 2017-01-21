Жозе Фонте стал игроком "Вест Хэма"

"Вест Хэм" объявил о приобретении капитана "Саутгемптона" и чемпиона Евро-2016 в составе сборной Португалии Жозе Фонте стоимостью 8 миллионов фунтов.

Еще в начале января 33-летний португалец попросил отпустить его с "Сент Мэри", о чем честно рассказал прессе спортивный директор "святых" Лес Рид. Поэтому "Саутгемптон" отстранил защитника от матчей команды и принялся искать покупателя.



И если прошлым летом Жозе связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", но на сей раз ветерану удалось заинтересовать лишь "Вест Хэм", который согласился выплатить требуемые 8 млн. фунтов за ветерана.



В пятницу вечером Фонте заключил с "молотобойцами" контракт на два с половиной года и предстал со своим игровым номером в команде Славена Билича — 23-м.



Отметим, что Фонте находится в английском футболе с 2007 года, когда он присоединился к "Кристал Пэлас". За "Саутгемптон" Жозе выступал с 2010 года, проделав путь от Лиги Один до Премьер-Лиги.



"Я перешел в "Вест Хэм", потому что это отличный клуб и очень большой клуб. У них много фанатов, и я много лет знаю, насколько они страстные. Также большую роль в моем переходе сыграл тренер. Думаю, он действительно хотел заполучить меня, и меня подкупили проект и амбиции клуба".



"Кроме того, часть моей семьи живет в Лондоне, и они являются большими поклонниками "Вест Хэма". Это стало еще одной причиной перейти в "Вест Хэм". Это новое испытание и новое начало для меня, и я нахожусь в предвкушении", — сообщил Фонте.



Добавим, что дебютировать за свой новый клуб Фонте сможет только в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" 1 февраля.