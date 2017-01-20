"Стоук" объявил о покупке Берахино

"Стоук" официально подтвердил приобретение нападающего "Вест Бромвича" Сэйдо Берахино за 12 миллионов фунтов, плюс еще 3 млн. предусмотрены в виде бонусов.

За последние месяцы Сэйдо отклонил несколько предложений "дроздов" о новом контракте, а поскольку его действующий истекал уже в конце этого сезона, "Вест Бромвич" смирился с неизбежностью расставания с Берахино в январе.



После нескольких недель интенсивных переговоров клуб с "Хоторнс" принял предложение "гончаров", с которыми 22-летний англичанин сегодня заключил контракт на пять с половиной лет.



"Это не секрет, что мы длительное время охотились за Сэйдо, поэтому можно понять, насколько мы довольны, наконец его заполучив. Мы приобрели молодого английского нападающего, который уже зарекомендовал себя в Премьер-Лиге. После разочаровывающего периода ему отчаянно хочется реабилитировать свою карьеру, и мы настроены помочь ему в этом", — сообщил исполнительный директор "Стоука" Тони Скоулз.



Добавим, что Берахино является воспитанником академии "Вест Бромвича", за который он провел 105 матчей и забил 23 гола в рамках чемпионата. К сожалению для главного тренера "гончаров" Марка Хьюза, этот трансфер не удалось завершить в срок до субботнего матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".



