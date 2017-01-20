"Милан" взял в аренду Жерара Деулофеу

"Милан" взял в аренду до конца сезона испанского вингера "Эвертона" Жерара Деулофеу.

22-летний испанец был заметно ограничен в игровой практике с момента прихода на тренерский мостик "ирисок" Рональда Кумана прошлым летом. Жерар отметился лишь 13 появлениями в этом сезоне, а на последние матчи даже не попадал в заявку.



Наличие в команде перспективного Тома Дэвиса и покупка Адемолы Лукмана окончательно зарыли Деулофеу дорогу в состав, и поэтому Жерар согласился на предложение "Милана", сейчас занимающего пятое место в Серии А.



Добавим, что в 2015 году "Эвертон" заплатил "Барселоне" 4.3 миллиона фунтов за Деулофеу.