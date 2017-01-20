"Милан" взял в аренду Жерара Деулофеу
"Милан" взял в аренду до конца сезона испанского вингера "Эвертона" Жерара Деулофеу.
22-летний испанец был заметно ограничен в игровой практике с момента прихода на тренерский мостик "ирисок" Рональда Кумана прошлым летом. Жерар отметился лишь 13 появлениями в этом сезоне, а на последние матчи даже не попадал в заявку.
Наличие в команде перспективного Тома Дэвиса и покупка Адемолы Лукмана окончательно зарыли Деулофеу дорогу в состав, и поэтому Жерар согласился на предложение "Милана", сейчас занимающего пятое место в Серии А.
Добавим, что в 2015 году "Эвертон" заплатил "Барселоне" 4.3 миллиона фунтов за Деулофеу.
20.01.2017 22:50
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Последние комментарии:
в планы кумана не сходит, лукман может раскроется лучше него, милану выставлен ценник в 18 евро по окончании сезона. будем посмотреть дальше
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Милан всё ещё в жопе я смотрю.
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В ФИФА в ут,бегает у меня в дублерах когда основа устала)
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давно слежу за ним
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