"Милан" взял в аренду Жерара Деулофеу

Жерар Деулофеу "Милан" взял в аренду до конца сезона испанского вингера "Эвертона" Жерара Деулофеу.

22-летний испанец был заметно ограничен в игровой практике с момента прихода на тренерский мостик "ирисок" Рональда Кумана прошлым летом. Жерар отметился лишь 13 появлениями в этом сезоне, а на последние матчи даже не попадал в заявку.

Наличие в команде перспективного Тома Дэвиса и покупка Адемолы Лукмана окончательно зарыли Деулофеу дорогу в состав, и поэтому Жерар согласился на предложение "Милана", сейчас занимающего пятое место в Серии А.

Добавим, что в 2015 году "Эвертон" заплатил "Барселоне" 4.3 миллиона фунтов за Деулофеу.


Метки аренда, Деулофеу, Милан, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2017 22:50

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  1. raka-eve 20.01.2017 23:28 # raka-eve
    в планы кумана не сходит, лукман может раскроется лучше него, милану выставлен ценник в 18 евро по окончании сезона. будем посмотреть дальше

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  2. reeker 20.01.2017 23:13 # reeker
    Милан всё ещё в жопе я смотрю.

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  3. vandersexxx 20.01.2017 23:09 # vandersexxx
    В ФИФА в ут,бегает у меня в дублерах когда основа устала)

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  4. karandash 20.01.2017 22:59 # karandash
    давно слежу за ним

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