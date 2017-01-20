Габриэль Жезус готов сыграть с "Тоттенхэмом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что собирается устроить дебют нападающему Габриэлю Жезусу в субботнем матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

О приобретении восходящей звезды бразильского футбола "горожане" договорились еще прошлым летом, заплатив "Палмейрасу" 27 миллионов фунтов. Однако к тренировкам с командой Гвардиолы Жезус приступил лишь в этом месяце, а был зарегистрирован игроком "Сити" и вовсе только в четверг.



Гвардиола понимает, что не может чересчур полагаться на 19-летнего бразильца, но все же надеется задействовать того в субботу, когда "горожане" постараются реабилитироваться за унизительное поражение 4:0 от "Эвертона" в прошлом туре.



"Он в форме, и он готов как быть в заявке, так и выйти на поле. Он молодой игрок, поэтому мы не можем думать, что он решит все наши проблемы, однако он окажет нам посильную помощь. Было бы проще, присоединись он к нам в начале сезона, но он умен и мастеровит", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.