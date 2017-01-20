Джеррард стал тренером академии "Ливерпуля"
"Ливерпуль" официально объявил о возвращении в клуб бывшего капитана Стивена Джеррарда, который теперь будет работать тренером в академии.
Напомним, 36-летний Джеррард сам является воспитанником академии мерсисайдского клуба, которому он посвятил 17 лет своей профессиональной карьеры, но который покинул в конце сезона 2014/15 ради "ЛА Гэлакси".
Отработав свой контракт с клубом МЛС, в конце прошлого года Стивен повесил бутсы на гвоздь. И вот теперь легенда возвращается в "Ливерпуль", чтобы делиться опытом с талантливой молодежью.
Как гласит официальное заявление "красных", Джеррард устроился в академию на полный рабочий день. Здесь же Стивен завершит свое обучение для получения тренерской лицензии УЕФА категории A.
"Такое впечатление, словно я завершаю круг: возвращаюсь на место, где для меня все началось как для профессионала. Однако это решение принято не на эмоциях — я действительно считаю, что мне есть что предложить и чем помочь "Ливерпулю".
"Думаю, мне не нужно объяснять, что этот футбольный клуб значит для меня, но когда я узнал, что всерьез могу вернуться сюда, я хотел удостовериться, что это будет самостоятельная роль и роль, в которой я действительно смогу приносить пользу", — сообщил Джеррард.
20.01.2017 21:25
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Последние комментарии:
прекрасная новость, очень рад за него, просто великолепно для академии, впереди светлое будущее
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Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год, сыграв за них 694 матча, забил 182 мяча и отдал 103 голевые передачи. В составе красных полузащитник стал победителем Лиги Чемпионов и Кубка и Суперкубка УЕФА.
не... ну достойно же. базара 0.
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Может хоть легендой молодёжи ЛФК станет(нет).
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почему бы Челси не купить Пайе? по своим качествам он идеально подойдет клубу.
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Лондонский "Челси" под закрытие трансферного окна готовиться сделать сразу два сенсационных приобретения, сообщает Cadena SER.
Лондонский "Челси" уже несколько дней ведет переговоры о покупке левого защитника сборной Испании Жорди Альба, а так же о трансфере бельгийского полузащитника Янника Феррейра-Карраско.
По информации Cadena SER, лондонский "Челси" сделал предложение "Барселоне" о покупке Жорди Альба и предложил каталонскому клубу 45 миллионов евро.
Так же синие ведут переговоры о покупке Карраско, за которого "Челси" готов предложить 65 миллионов фунтов стерлингов.
одобряю.
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научит молодняк правильно пасовать назад
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сутулый бы сказал да ну нахуй ваш клуб шлюх еще тренировать
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Хороший игрок. действительно легенда. удачи и думаю всё у него получится (если Ба будет его помощником)
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19:55 Майкла Пенса приводят к присяге.
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бл, неееет
не могли до конца сезона подождать епт
Челсе с чемпиком короч
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Ну для клуба Джеррард очень много значит, успехов ему.
Надеюсь Лемпарду тоже найдётся место в структуре Челсей, в идеале ассистентом Конте.
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епать у пенсов пукан ватрушкой) не мудрено, горбатый если и станет легендой, то у мешков, ну а мамаеба тож в скором времени утилизируют и забудут, зато Коста гувнарь)
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вот это новость
ну обрадовали прям
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Какой же он молодец. Уверен, у него все получится. Другие легендарные игроки могли бы взять с него пример и попробовать поработать с молодежкой. А там видно будет, готов он продолжать работать тренером или нет. Удачи, Стивен. Желаю тебе только успехов, остальное все при тебе.
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Ну все. Теперь наша молодежь будет всех рвать.
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Убого коментите, недоноски. Включили бы фантазию что ль... Моча, собака... идите на хуй! Новость-то отличная. Человек и спортсмен один из самых достойных! Поразмышляте о своей жизни и сделайте ее лучше, избавившись от чужого говна и выражая только свое личное мнение.
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Шутка дня:
После встречи с Гвардиолой Агуэрро сменил прозвище с Кун на Ора.
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научит целовать камеру, о чашках речь не идет
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ЛИДЕР КАПИТАН ЛЕГЕНДА ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
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Это проклятие для ЛФК. Но причём тут бедные дети то? Че они плохого то сделали? Бедааа((
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