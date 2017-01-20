Джеррард стал тренером академии "Ливерпуля"

Стивен Джеррард "Ливерпуль" официально объявил о возвращении в клуб бывшего капитана Стивена Джеррарда, который теперь будет работать тренером в академии.

Напомним, 36-летний Джеррард сам является воспитанником академии мерсисайдского клуба, которому он посвятил 17 лет своей профессиональной карьеры, но который покинул в конце сезона 2014/15 ради "ЛА Гэлакси".

Отработав свой контракт с клубом МЛС, в конце прошлого года Стивен повесил бутсы на гвоздь. И вот теперь легенда возвращается в "Ливерпуль", чтобы делиться опытом с талантливой молодежью.

Как гласит официальное заявление "красных", Джеррард устроился в академию на полный рабочий день. Здесь же Стивен завершит свое обучение для получения тренерской лицензии УЕФА категории A.

"Такое впечатление, словно я завершаю круг: возвращаюсь на место, где для меня все началось как для профессионала. Однако это решение принято не на эмоциях — я действительно считаю, что мне есть что предложить и чем помочь "Ливерпулю".

"Думаю, мне не нужно объяснять, что этот футбольный клуб значит для меня, но когда я узнал, что всерьез могу вернуться сюда, я хотел удостовериться, что это будет самостоятельная роль и роль, в которой я действительно смогу приносить пользу", — сообщил Джеррард.


Метки Джеррард, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2017 21:25

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 20.01.2017 22:30 # mancunia-planet
    прекрасная новость, очень рад за него, просто великолепно для академии, впереди светлое будущее

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  2. palach221078 20.01.2017 22:30 # palach221078
    Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год, сыграв за них 694 матча, забил 182 мяча и отдал 103 голевые передачи. В составе красных полузащитник стал победителем Лиги Чемпионов и Кубка и Суперкубка УЕФА.

    не... ну достойно же. базара 0.

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  3. shliko 20.01.2017 22:29 # shliko
    Может хоть легендой молодёжи ЛФК станет(нет).

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  4. karandash 20.01.2017 22:28 # karandash
    почему бы Челси не купить Пайе? по своим качествам он идеально подойдет клубу.

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  5. palach221078 20.01.2017 22:26 # palach221078
    Лондонский "Челси" под закрытие трансферного окна готовиться сделать сразу два сенсационных приобретения, сообщает Cadena SER.
    Лондонский "Челси" уже несколько дней ведет переговоры о покупке левого защитника сборной Испании Жорди Альба, а так же о трансфере бельгийского полузащитника Янника Феррейра-Карраско.
    По информации Cadena SER, лондонский "Челси" сделал предложение "Барселоне" о покупке Жорди Альба и предложил каталонскому клубу 45 миллионов евро.
    Так же синие ведут переговоры о покупке Карраско, за которого "Челси" готов предложить 65 миллионов фунтов стерлингов.

    одобряю.

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  6. farot 20.01.2017 22:26 # farot
    научит молодняк правильно пасовать назад

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  7. blackdreamer 20.01.2017 22:24 # blackdreamer
    сутулый бы сказал да ну нахуй ваш клуб шлюх еще тренировать

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  8. palach221078 20.01.2017 22:23 # palach221078
    Хороший игрок. действительно легенда. удачи и думаю всё у него получится (если Ба будет его помощником)

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  9. excellent 20.01.2017 22:22 # excellent
    19:55 Майкла Пенса приводят к присяге.

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  10. evilvillian 20.01.2017 22:12 # evilvillian
    бл, неееет
    не могли до конца сезона подождать епт
    Челсе с чемпиком короч

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  11. hachidlo 20.01.2017 22:09 # hachidlo
    Ну для клуба Джеррард очень много значит, успехов ему.
    Надеюсь Лемпарду тоже найдётся место в структуре Челсей, в идеале ассистентом Конте.

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  12. vertigo-92 20.01.2017 22:07 # vertigo-92
    епать у пенсов пукан ватрушкой) не мудрено, горбатый если и станет легендой, то у мешков, ну а мамаеба тож в скором времени утилизируют и забудут, зато Коста гувнарь)

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  13. shmit 20.01.2017 22:07 # shmit
    вот это новость
    ну обрадовали прям

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  14. x2 20.01.2017 22:03 # x2
    Какой же он молодец. Уверен, у него все получится. Другие легендарные игроки могли бы взять с него пример и попробовать поработать с молодежкой. А там видно будет, готов он продолжать работать тренером или нет. Удачи, Стивен. Желаю тебе только успехов, остальное все при тебе.

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  15. gerrard08 20.01.2017 21:59 # gerrard08
    Ну все. Теперь наша молодежь будет всех рвать.

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  16. akadam 20.01.2017 21:57 # akadam
    Убого коментите, недоноски. Включили бы фантазию что ль... Моча, собака... идите на хуй! Новость-то отличная. Человек и спортсмен один из самых достойных! Поразмышляте о своей жизни и сделайте ее лучше, избавившись от чужого говна и выражая только свое личное мнение.

    (ответить)

  17. parfirchik 20.01.2017 21:52 # parfirchik
    Шутка дня:

    После встречи с Гвардиолой Агуэрро сменил прозвище с Кун на Ора.

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  18. manutd-20champ 20.01.2017 21:49 # manutd-20champ
    научит целовать камеру, о чашках речь не идет

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  19. evrointegrant 20.01.2017 21:48 # evrointegrant
    ЛИДЕР КАПИТАН ЛЕГЕНДА ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

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  20. shliko 20.01.2017 21:44 # shliko
    Это проклятие для ЛФК. Но причём тут бедные дети то? Че они плохого то сделали? Бедааа((

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