Джеррард стал тренером академии "Ливерпуля"

"Ливерпуль" официально объявил о возвращении в клуб бывшего капитана Стивена Джеррарда, который теперь будет работать тренером в академии.

Напомним, 36-летний Джеррард сам является воспитанником академии мерсисайдского клуба, которому он посвятил 17 лет своей профессиональной карьеры, но который покинул в конце сезона 2014/15 ради "ЛА Гэлакси".



Отработав свой контракт с клубом МЛС, в конце прошлого года Стивен повесил бутсы на гвоздь. И вот теперь легенда возвращается в "Ливерпуль", чтобы делиться опытом с талантливой молодежью.



Как гласит официальное заявление "красных", Джеррард устроился в академию на полный рабочий день. Здесь же Стивен завершит свое обучение для получения тренерской лицензии УЕФА категории A.



"Такое впечатление, словно я завершаю круг: возвращаюсь на место, где для меня все началось как для профессионала. Однако это решение принято не на эмоциях — я действительно считаю, что мне есть что предложить и чем помочь "Ливерпулю".



"Думаю, мне не нужно объяснять, что этот футбольный клуб значит для меня, но когда я узнал, что всерьез могу вернуться сюда, я хотел удостовериться, что это будет самостоятельная роль и роль, в которой я действительно смогу приносить пользу", — сообщил Джеррард.