"Марсель" отказался от планов по приобретению Пайе

"Марсель" отчаялся заполучить полузащитника "Вест Хэма" Димитри Пайе в это трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Ранее в январе лондонский клуб отклонил предложения "Марселя" насчет своего бывшего игрока в размере 19 и 20 миллионов фунтов. "Вест Хэм" твердо стоит на своем и просит за Димитри, отказавшегося играть и тренироваться с командой Славена Билича, не менее 30 млн. фунтов.



Однако представитель французской Лиги 1 не может позволить себе выложить такие деньги за игрока, которому весной исполнится 30 лет. По информации источника, "Марсель" отчаялся заполучить Пайе и уже рассматривает альтернативные трансферные цели.



Добавим, что контракт Димитри с "Вест Хэмом" действителен до лета 2021. Таким образом, если "Марсель" действительно завершит свой интерес, Пайе потребуются долгие и убедительные извинения, чтобы снова сыграть за команду Билича.