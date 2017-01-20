"Марсель" отказался от планов по приобретению Пайе

Димитри Пайе "Марсель" отчаялся заполучить полузащитника "Вест Хэма" Димитри Пайе в это трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Ранее в январе лондонский клуб отклонил предложения "Марселя" насчет своего бывшего игрока в размере 19 и 20 миллионов фунтов. "Вест Хэм" твердо стоит на своем и просит за Димитри, отказавшегося играть и тренироваться с командой Славена Билича, не менее 30 млн. фунтов.

Однако представитель французской Лиги 1 не может позволить себе выложить такие деньги за игрока, которому весной исполнится 30 лет. По информации источника, "Марсель" отчаялся заполучить Пайе и уже рассматривает альтернативные трансферные цели.

Добавим, что контракт Димитри с "Вест Хэмом" действителен до лета 2021. Таким образом, если "Марсель" действительно завершит свой интерес, Пайе потребуются долгие и убедительные извинения, чтобы снова сыграть за команду Билича.


Метки Вест Хэм, Марсель, Пайе

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2017 21:00

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  1. mcferson-42 20.01.2017 22:13 # mcferson-42
    пeзда крестам

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  2. boavista 20.01.2017 22:12 # boavista
    Даже после извинении его надо по мариновать.

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  3. raimbek1 20.01.2017 21:23 # raimbek1
    Пздц наглое неуважение со стороны Пайе, сгноить его в дубле

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  4. reeker 20.01.2017 21:15 # reeker
    Чую проведёт вторую половину сезона в дубле ВХЮ обоссыш.

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  5. excellent 20.01.2017 21:06 # excellent
    обоссаный наемник попал впросак.

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