"Халл" подтвердил аренду Омара Элабделлауи
"Халл" официально подтвердил сделку по аренде до конца сезона правого защитника "Олимпиакоса" и сборной Норвегии Омара Элабделлауи.
В прошлом сезоне 25-летний норвежец марокканского происхождения под руководством Марку Силвы, с недавних пор возглавляющего "тигров", выиграл с "Олимпиакосом" чемпионат Греции.
Теперь Омар воссоединился с Силвой на "Кей-Си", чтобы помочь "Халлу" избежать вылета из Премьер-Лиги. Марку рад, что закрыл проблемную позицию игроком, с которым он отлично знаком.
"С момента моего прихода у меня не было возможности использовать чистого правого защитника, и нам требовалось найти решение для этой позиции. Омар — игрок, которого я знаю, и он приехал сюда, чтобы сделать нашу команду лучше", — сообщил Силва.
20.01.2017 20:20
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омар будет рад.
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