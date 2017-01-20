"Халл" подтвердил аренду Омара Элабделлауи

"Халл" официально подтвердил сделку по аренде до конца сезона правого защитника "Олимпиакоса" и сборной Норвегии Омара Элабделлауи.

В прошлом сезоне 25-летний норвежец марокканского происхождения под руководством Марку Силвы, с недавних пор возглавляющего "тигров", выиграл с "Олимпиакосом" чемпионат Греции.



Теперь Омар воссоединился с Силвой на "Кей-Си", чтобы помочь "Халлу" избежать вылета из Премьер-Лиги. Марку рад, что закрыл проблемную позицию игроком, с которым он отлично знаком.



"С момента моего прихода у меня не было возможности использовать чистого правого защитника, и нам требовалось найти решение для этой позиции. Омар — игрок, которого я знаю, и он приехал сюда, чтобы сделать нашу команду лучше", — сообщил Силва.