Гвардиола объяснился насчет совместного ужина с Агуэро

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его таинственная встреча с Серхио Агуэро в ресторане не имеет отношения к переговорам насчет продления контракта игрока.

В четверг вечером Гвардиола и Агуэро были замечены за ужином в одном из ресторанов Манчестера. На встрече также присутствовал агент аргентинского бомбардира.



Пресса немедленно предположила, что в ходе этой встречи Гвардиола обсуждал продление контракта 28-летнего аргентинца. По слухам, действующее соглашение Серхио, подписанное три года назад и действительное до 2019 года, предусматривает опцию продления на 12 месяцев, которой "Сити" давно хочет воспользоваться.



Однако во время своей пресс-конференции Гвардиола опроверг эту теорию, объяснив совместный ужин просто желанием игрока пообщаться с тренером.



"Нет, мы не разговаривали насчет контракта. У него и так есть долгосрочный контракт здесь. Он зарабатывает большие деньги и может позволить себе пригласить тренера на ужин. Так все и было", — цитирует Гвардиолу The Guardian.