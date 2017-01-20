Гвардиола объяснился насчет совместного ужина с Агуэро

Серхио Агуэро и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его таинственная встреча с Серхио Агуэро в ресторане не имеет отношения к переговорам насчет продления контракта игрока.

В четверг вечером Гвардиола и Агуэро были замечены за ужином в одном из ресторанов Манчестера. На встрече также присутствовал агент аргентинского бомбардира.

Пресса немедленно предположила, что в ходе этой встречи Гвардиола обсуждал продление контракта 28-летнего аргентинца. По слухам, действующее соглашение Серхио, подписанное три года назад и действительное до 2019 года, предусматривает опцию продления на 12 месяцев, которой "Сити" давно хочет воспользоваться.

Однако во время своей пресс-конференции Гвардиола опроверг эту теорию, объяснив совместный ужин просто желанием игрока пообщаться с тренером.

"Нет, мы не разговаривали насчет контракта. У него и так есть долгосрочный контракт здесь. Он зарабатывает большие деньги и может позволить себе пригласить тренера на ужин. Так все и было", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Агуэро, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2017 20:00

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  1. sisyazavr 20.01.2017 20:34 # sisyazavr
    "Так все и было"

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  2. reeker 20.01.2017 20:06 # reeker
    А потом поехали все вместе к Пепу домой и полупились в очело.
    Тьфу ты,о чём это я,они же не из АрсеАнала.

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