"Стоук" согласовал стоимость Берахино
"Стоуку" удалось согласовать трансферную стоимость нападающего "Вест Бромвича" Сэйдо Берахино. Сделка должна состояться в кратчайшее время.
Как известно, главный тренер "гончаров" Марк Хьюз имеет давний интерес к Берахино, которого он пытался заполучить еще прошлым летом. С возобновлением трансферного окна "Стоук" продолжил работу в этом направлении.
И хотя стартовое предложение "гончаров" в январе было отклонено, стороны продолжили диалог и сейчас, наконец, договорились. "Дрозды" согласились отпустить 23-летнего англичанина за 10 миллионов фунтов, но если Сэйдо будет успешен в "Стоуке", за счет бонусов сумма трансфера вырастет до 15 млн.
Как сообщает Sky Sports, теперь Берахино направляется на в "Стоук", чтобы пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта. Ожидается, что с этим не возникнет проблем, учитывая настойчивое желание Сэйдо вырваться с "Хоторнс".
20.01.2017 19:30
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наконец-то. не прошло и двух лет.
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