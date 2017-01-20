Конте: "Коста готов к "Халлу" и хочет остаться в "Челси"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что нападающий Диего Коста не только готов к субботнему матчу Премьер-Лиги против "Халла", но и хочет остаться на "Стэмфорд Бридж".
Напомним, Коста пропустил матч прошлого уикенда против "Лестера" — английская пресса уверена, что это случилось из-за поступившего Диего предложения от китайского клуба, но Конте продолжает придерживаться версии, согласно которой у 28-летнего испанца возникли проблемы со спиной.
Так или иначе, но либо Диего восстановился после травмы, либо помирился с тренерским штабом. Теперь Конте снова готов бросить своего бомбардира в бой.
"Диего доступен для матча против "Халла". Он со вторника тренировался в общей группе и тренировался очень хорошо. Он в хорошей физической форме. Боль в спине ушла и больше его не беспокоен. По этим причинам он доступен для участия в матче".
"Думаю, он хочет остаться в "Челси". Он очень счастлив играть за нас, и он далек от этой идеи (отправиться в Китай). Он счастлив остаться здесь, счастлив играть за нас, и это важнее всего для нас".
"Получит ли он новый контракт? Нам важно очень сильно провести эти четыре месяца, а там будет видно. Пока что важно сосредоточиться на настоящем", — приводит слова Конте The Guardian.
20.01.2017 19:00
Просмотров: 589
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как же топово Диего подорвал весь футбольный мир.Всякие лахеры только понадеялись,что из-за ситуации с Диего,их недоклубы смогут навязать борьбу Челси за титул,как тут же две струи жёлтенькой от Диего и Дона Антонио им в ебальнички.
(ответить)
Все уже нах не нужен
(ответить)
пиздит. только-только собирались предлагать новый контракт, а теперь уже конца сезона ждут, значит не просто спина болела у косты.
(ответить)
собака ссаная
(ответить)
Сезон пусть доиграет и в басру. В обмен на Суареса.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий