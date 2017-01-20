Почеттино хочет подарить "Уайт Харт Лэйн" титул

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино надеется, что его команда завершит последний сезон на "Уайт Харт Лэйн" победой в Премьер-Лиге.

Как известно, по окончании нынешнего сезоны "шпоры" простятся с "Уайт Харт Лэйн", неподалеку от которого уже вовсю идет строительство новой арены. Почеттино надеется, что на прощание с родным стадионом "Тоттенхэм" выиграет чемпионский титул.



"На каждом матче в этом сезоне можно почувствовать, как болельщики ценят время, проведенное на "Уайт Харт Лэйн". Вы можете себе представить, какие чувства они будут испытывать через несколько месяцев, когда его снесут".



"Нашим фанатам будет нелегко смириться с этим, но выиграть чемпионский титул в последний сезон (на "Уайт Харт Лэйн") было бы замечательно. Думаю, это станет величайшим событием в истории "Тоттенхэма".



"Любовь и энергия, которую нам дарят фанаты в каждой игре, по-настоящему поражает. "Уайт Харт Лэйн" всегда будет присутствовать в наших воспоминаниях и наших сердцах. Это часть истории клуба", - сообщил Почеттино Evening Standard.