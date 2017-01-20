Почеттино хочет подарить "Уайт Харт Лэйн" титул

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино надеется, что его команда завершит последний сезон на "Уайт Харт Лэйн" победой в Премьер-Лиге.

Как известно, по окончании нынешнего сезоны "шпоры" простятся с "Уайт Харт Лэйн", неподалеку от которого уже вовсю идет строительство новой арены. Почеттино надеется, что на прощание с родным стадионом "Тоттенхэм" выиграет чемпионский титул.

"На каждом матче в этом сезоне можно почувствовать, как болельщики ценят время, проведенное на "Уайт Харт Лэйн". Вы можете себе представить, какие чувства они будут испытывать через несколько месяцев, когда его снесут".

"Нашим фанатам будет нелегко смириться с этим, но выиграть чемпионский титул в последний сезон (на "Уайт Харт Лэйн") было бы замечательно. Думаю, это станет величайшим событием в истории "Тоттенхэма".

"Любовь и энергия, которую нам дарят фанаты в каждой игре, по-настоящему поражает. "Уайт Харт Лэйн" всегда будет присутствовать в наших воспоминаниях и наших сердцах. Это часть истории клуба", - сообщил Почеттино Evening Standard.



Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 20.01.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 812

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. palach221078 20.01.2017 19:21 # palach221078
    да соси ты шнягу покемонтино!!! саебал уже, мечтатель хуев! в прошлом сезоне надо было дарить, а в этом запей водой!

    (ответить)

  2. chelsea1983 20.01.2017 19:06 # chelsea1983
    После ничейки с ман сити (( хотим подарить стадиону 4 место )))

    (ответить)

  3. rommkaq1- 20.01.2017 18:51 # rommkaq1-
    Сделай из папье-маше и подари!

    (ответить)

  4. dragonishka 20.01.2017 18:31 # dragonishka
    Я был бы не против

    (ответить)

  5. chelsea-69 20.01.2017 18:18 # chelsea-69
    Начинается кукарекание

    (ответить)

  6. dimon70 20.01.2017 18:12 # dimon70
    да посмотрим,гонка весёлая намечается.

    (ответить)

  7. reeker 20.01.2017 18:11 # reeker
    Чё-то дохуя пиздёжи от хомяка.Отстают от Челси на 7 очков,играют с прямым конкурентом за место в четвёрке на выезде,а о титуле базарят.

    (ответить)

  8. grafters 20.01.2017 18:00 # grafters
    Это вряд ли. Но какой-нибудь кубок было бы здорово взять.

    (ответить)

  9. show 20.01.2017 18:00 # show
    удачи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: