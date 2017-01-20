"Юнайтед" продал Депая в "Лион"

"Лион" официально подтвердил приобретение вингера "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая, однако английский клуб оставил за собой права обратного выкупа игрока.

В этом сезоне Депай сыграл лишь восемь матчей за "красных дьяволов" с учетом всех соревнований. Так не не заслужив доверие главного тренера Жозе Моуриньо, теперь 22-летний голландец покидает "Олд Траффорд".



Сегодня "Лион" официально подтвердил переход Мемфиса ориентировочной стоимостью около 21.7 млн. фунтов, включая бонусы. Одновременно на своей пресс-конференции в пятницу Моуриньо сообщил, что "Юнайтед" сможет вернуть Депая в будущем, если пожелает.



Конечно, у нас есть опция обратного выкупа".



"По своему потенциалу он очень хороший игрок. Когда мистер Ван Галь решил его купить, он играл хорошо. Они хорошо знали друг друга по национальной команде, и он хорошо себя проявил на Чемпионате Мира".



"Вспышками он демонстрировал свое мастерство. Он хорошо играл в Голландии. Голландская лига отличается от нашей, но временами он показывал очень хорошие вещи".



"Эти 18 месяцев здесь не назовешь успешными для него, но он по-прежнему очень молод, и я думаю, клубу всегда важно сохранять контроль над своими талантами".



"Все мы желаем ему успехов в "Лионе", а там посмотрим. Почему бы ему не вернуться, если он нравится каждому здесь?" — цитирует Моуриньо The Independent.