"Юнайтед" продал Депая в "Лион"
"Лион" официально подтвердил приобретение вингера "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая, однако английский клуб оставил за собой права обратного выкупа игрока.
В этом сезоне Депай сыграл лишь восемь матчей за "красных дьяволов" с учетом всех соревнований. Так не не заслужив доверие главного тренера Жозе Моуриньо, теперь 22-летний голландец покидает "Олд Траффорд".
Сегодня "Лион" официально подтвердил переход Мемфиса ориентировочной стоимостью около 21.7 млн. фунтов, включая бонусы. Одновременно на своей пресс-конференции в пятницу Моуриньо сообщил, что "Юнайтед" сможет вернуть Депая в будущем, если пожелает.
Конечно, у нас есть опция обратного выкупа".
"По своему потенциалу он очень хороший игрок. Когда мистер Ван Галь решил его купить, он играл хорошо. Они хорошо знали друг друга по национальной команде, и он хорошо себя проявил на Чемпионате Мира".
"Вспышками он демонстрировал свое мастерство. Он хорошо играл в Голландии. Голландская лига отличается от нашей, но временами он показывал очень хорошие вещи".
"Эти 18 месяцев здесь не назовешь успешными для него, но он по-прежнему очень молод, и я думаю, клубу всегда важно сохранять контроль над своими талантами".
"Все мы желаем ему успехов в "Лионе", а там посмотрим. Почему бы ему не вернуться, если он нравится каждому здесь?" — цитирует Моуриньо The Independent.
20.01.2017 17:00
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Последние комментарии:
Ахаха)) бизнес по скамовски часть 2, возвращение дойных мешков)
Купили за 29 продали за 16)
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Ну xyй с ними, Кантона и Роналду. Вот "легендарная 7" Бэкхем... Он же чуть пробежал и закинул на 40 метров. Иногда штрафной исполнил. С углового в Рууда или Блэкканта попал. Все. Мистер Прическа
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кто знает какие нибудь научные фильмы о космосе интересные? посоветуйте
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Есть с кем групповой подымать? >3.5k
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Следующий клуб Маура - Лион
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Ору со говна скамовского,только год назад он был новым Рональдом. Сейчас же ненужная шавка.
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раз такая новость задам вопрос:
чтобы вы выбрали в качестве наказания для себя?
1. пики точеные
2. хуи дроченые
п.с. конониры могут не отвечать
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удачи
надеюсь заиграет
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7 номер для Гризмана освободили. Молодцы.
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Мдее
Маловато за будущего обладателя зм в фантазиях восполенных мозгов скумов
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Кому достанется 7-ка теперь?
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Теперь Рыбуса на банку, или нет
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Теперь очередь за Марсьялем
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Обоссанный скам
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2020-Год
Breaking : Мемфис Депай вернулся в Манчестер Юнайтед за 150 млн фунтов и стал самым дорогим игроком в мире.
#Deback
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Обратно за полтос продадут
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Скоро от ГАли не останется и следа, так, вспышка воспоминаний.
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Новый Роналду,однозначно.
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неудачи
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здоровья
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