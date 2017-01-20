"Юнайтед" продал Депая в "Лион"

Мемфис Депай "Лион" официально подтвердил приобретение вингера "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая, однако английский клуб оставил за собой права обратного выкупа игрока.

В этом сезоне Депай сыграл лишь восемь матчей за "красных дьяволов" с учетом всех соревнований. Так не не заслужив доверие главного тренера Жозе Моуриньо, теперь 22-летний голландец покидает "Олд Траффорд".

Сегодня "Лион" официально подтвердил переход Мемфиса ориентировочной стоимостью около 21.7 млн. фунтов, включая бонусы. Одновременно на своей пресс-конференции в пятницу Моуриньо сообщил, что "Юнайтед" сможет вернуть Депая в будущем, если пожелает.

Конечно, у нас есть опция обратного выкупа".

"По своему потенциалу он очень хороший игрок. Когда мистер Ван Галь решил его купить, он играл хорошо. Они хорошо знали друг друга по национальной команде, и он хорошо себя проявил на Чемпионате Мира".

"Вспышками он демонстрировал свое мастерство. Он хорошо играл в Голландии. Голландская лига отличается от нашей, но временами он показывал очень хорошие вещи".

"Эти 18 месяцев здесь не назовешь успешными для него, но он по-прежнему очень молод, и я думаю, клубу всегда важно сохранять контроль над своими талантами".

"Все мы желаем ему успехов в "Лионе", а там посмотрим. Почему бы ему не вернуться, если он нравится каждому здесь?" — цитирует Моуриньо The Independent.


Метки Депай, Лион, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 2008

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 20.01.2017 17:56 # gerrard08
    Ахаха)) бизнес по скамовски часть 2, возвращение дойных мешков)
    Купили за 29 продали за 16)

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  2. chelsea-69 20.01.2017 17:53 # chelsea-69
    Ну xyй с ними, Кантона и Роналду. Вот "легендарная 7" Бэкхем... Он же чуть пробежал и закинул на 40 метров. Иногда штрафной исполнил. С углового в Рууда или Блэкканта попал. Все. Мистер Прическа

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  3. maxvel 20.01.2017 17:50 # maxvel
    кто знает какие нибудь научные фильмы о космосе интересные? посоветуйте

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  4. moneymaker 20.01.2017 17:45 # moneymaker
    Есть с кем групповой подымать? >3.5k

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  5. chelsea-69 20.01.2017 17:45 # chelsea-69
    Следующий клуб Маура - Лион

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  6. dota2 20.01.2017 17:45 # dota2
    Ору со говна скамовского,только год назад он был новым Рональдом. Сейчас же ненужная шавка.

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  7. electric 20.01.2017 17:45 # electric
    раз такая новость задам вопрос:
    чтобы вы выбрали в качестве наказания для себя?
    1. пики точеные
    2. хуи дроченые

    п.с. конониры могут не отвечать

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  8. red-devil-4ever 20.01.2017 17:44 # red-devil-4ever
    удачи
    надеюсь заиграет

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  9. violator 20.01.2017 17:42 # violator
    7 номер для Гризмана освободили. Молодцы.

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  10. shmit 20.01.2017 17:25 # shmit
    Мдее
    Маловато за будущего обладателя зм в фантазиях восполенных мозгов скумов

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  11. superglor 20.01.2017 17:19 # superglor
    Кому достанется 7-ка теперь?

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  12. ganinilyha 20.01.2017 17:17 # ganinilyha
    Теперь Рыбуса на банку, или нет

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  13. pardew 20.01.2017 17:13 # pardew
    Теперь очередь за Марсьялем

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  14. mancityman 20.01.2017 17:12 # mancityman
    Обоссанный скам

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  15. x2 20.01.2017 17:07 # x2
    2020-Год

    Breaking : Мемфис Депай вернулся в Манчестер Юнайтед за 150 млн фунтов и стал самым дорогим игроком в мире.

    #Deback

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  16. chelsea88 20.01.2017 17:07 # chelsea88
    Обратно за полтос продадут

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  17. nemovista 20.01.2017 17:04 # nemovista
    Скоро от ГАли не останется и следа, так, вспышка воспоминаний.

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  18. reeker 20.01.2017 17:01 # reeker
    Новый Роналду,однозначно.

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  19. subzero111 20.01.2017 17:01 # subzero111
    неудачи

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  20. mancunia-planet 20.01.2017 17:01 # mancunia-planet
    здоровья

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