Светская хроника за пятницу

Лионель Месси не перейдет в "Манчестер Сити". Тибо Куртуа собирается в "Реал". Трансфер Карла Дженкинсона в "Кристал Пэлас" сорвался. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Отец Лионеля Месси исключает уход своего сына из "Барселоны" в "Манчестер Сити". (The Sun)



"Сити" приобрел 13-летнего игрока у "Саутенда" за 175 тысяч фунтов. (The Times)



Голкипер "Челси" Тибо Куртуа рассчитывает перебраться в "Реал" грядущим летом. (The Sun)



"Челси" потребовал от "Борнмута" 12 млн. фунтов за голкипера Асмира Беговича. (Daily Mail)



Вингер "Юнайтед" Эшли Янг обдумывает предложение от китайского клуба "Шаньдун Лунэн", готового платить ему 5.25 млн. фунтов в год. (Daily Mail)



Эшли Янг связывает свое будущее с "Юнайтед". (ESPN)



"Барселона" составит конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Махмуда Дауда. (Daily Star)



Переход защитника "Арсенала" Карла Дженкинсона в "Кристал Пэлас" на правах аренды сорвался. (ESPN)



"Ньюкасл" надеется вернуть вингера Андроса Таунсенда из "Кристал Пэлас" на правах аренды. (Newcastle Chronicle)



"Эвертон" завершил интерес к нападающему льежского "Стандарта" Исхаку Бельфодилю. (The Guardian)



"Лестер" готов заплатить 12 млн. фунтов за нападающего "Мидлсбро" Гастона Рамиреса. (Sky Sports)



"Борнмут" включился в борьбу за вингера "Норвича" Робби Брэйди, цена за которого выросла уже до 10 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Другое



Защитник Абдул Рахман Баба, принадлежащий "Челси", надорвал крестообразные связки колена в матче сборной Ганы на Кубке Африки и теперь пропустит длительное время. (ESPN)



Вандалы испортили автомобиль плеймейкера "Вест Хэма" Димитри Пайе. (The Telegraph)



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что Индия вслед за Китаем может нацелиться на европейских звезд футбола. (Daily Mail)



Защитник "Юнайтед" Фил Джонс раскрыл прозвище Антонио Валенсии в команде — "машина". (Manchester Evening News)