Бэмфорд мечтает вернуться в "Челси"

Проданный в "Мидлсбро" нападающий Патрик Бэмфорд признался, что по-прежнему мечтает заиграть в "Челси" и покорить публику "Стэмфорд Бридж".

Во время своего пребывания в "Челси" Бэмфорд шесть раз отправлялся за игровой практикой в другие клубы, но произвести впечатления на тренерский штаб "синих" все равно не сумел.



На этой неделе 23-летний нападающий был продан в Мидлсбро, за который с успехом выступал в сезоне 2014/2015. Патрик доволен трансфером, но не скрывает своего желания вернуться в "Челси".



"Мне было грустно уезжать из "Челси", но это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я просто рад, что вернулся в "Мидлсбро". Теперь я должен помочь команде и сделать все от себя зависящее".



"Моей мечтой всегда было играть за "Челси", но, возможно, я был слишком наивен. Я не закрываю дверь перед возможным возвращением, ведь никто не знает, что может произойти в будущем. Все зависит только от меня и моей игры", - цитирует Бэмфорда Metro.