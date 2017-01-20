"Тоттенхэм" не продал Бена Дэвиса в "Кристал Пэлас"

Бен Дэвис "Тоттенхэм" отклонил запрос "Кристал Пэлас" относительно левого защитника Бена Дэвиса. Расставание с валлийцем не входит в планы "шпор".

С приходом на тренерский мостик Сэма Эллардайса "орлы" пытаются усилить левый фланг обороны. После неудачных переговоров с "Сандерлендом" насчет Патрика Ван Анхольта, лондонский клуб обратился к кандидатуре 23-летнего Дэвиса.

Более того, на днях "Кристал Пэлас" пытался вступить в диалог со своими соседями, предложив за Бена 10 миллионов фунтов. Как сообщает Daily Mail, в ответ "Тоттенхэм" выступил с категорическим отказом.

По информации источника, "шпоры" не намерены расставаться с Дэвисом, который может сыграть не только левого защитника, но и центрального. Такая гибкость Бена особенно актуальна сейчас, когда "Тоттенхэм" потерял Яна Вертонгена на шесть недель.



Метки Дэвис, Кристал Пэлас, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 20.01.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. ru-premiership 20.01.2017 15:04 # ru-premiership
    а значит что Роуз аут.

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  2. grafters 20.01.2017 15:01 # grafters
    Как пришел к нам, то Роуз за голову взялся и начал отлично играть.

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