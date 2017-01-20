"Вест Бромвич" подтвердил покупку Ливермора

"Вест Бромвич" официально объявил о приобретении полузащитника "Халла" Джейка Ливермора. Сделка обошлась "дроздам" в 10 миллионов фунтов.

Выпускник академии "Тоттенхэма" провел 20 матчей в текущем сезоне Премьер-Лиги. Несмотря на все проблемы "Халла", Джейк производил неплохое впечатление своей игрой в обороне и центре поля.



Тем удивительнее, что спасающиеся от вылета в Чемпионшип "тигры" приняли предложение по 27-летнему игроку посреди сезона. Сегодня Ливермор прошел медицинское обследование на "Хоторнс" и заключил с "Вест Бромвичем" личный контракт.



"Джейк хорош в обращении с мячом и обладает фантастической энергией. Он находится в самом соку, и, думаю, ближайшие три-четыре года будут лучшими в его карьере", - предсказал главный тренер "дроздов" Тони Пьюлис.