"Вест Бромвич" подтвердил покупку Ливермора
"Вест Бромвич" официально объявил о приобретении полузащитника "Халла" Джейка Ливермора. Сделка обошлась "дроздам" в 10 миллионов фунтов.
Выпускник академии "Тоттенхэма" провел 20 матчей в текущем сезоне Премьер-Лиги. Несмотря на все проблемы "Халла", Джейк производил неплохое впечатление своей игрой в обороне и центре поля.
Тем удивительнее, что спасающиеся от вылета в Чемпионшип "тигры" приняли предложение по 27-летнему игроку посреди сезона. Сегодня Ливермор прошел медицинское обследование на "Хоторнс" и заключил с "Вест Бромвичем" личный контракт.
"Джейк хорош в обращении с мячом и обладает фантастической энергией. Он находится в самом соку, и, думаю, ближайшие три-четыре года будут лучшими в его карьере", - предсказал главный тренер "дроздов" Тони Пьюлис.
20.01.2017 14:00
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Последние комментарии:
И куда они его поставят? На мид? Ливермор на миду... Какой это год? 2012?
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С Халлом как с МЮ все понятно одни будут в Чемпиошипе в середине барахтаться, другие на 6 строчке лавировать
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Че он курил?кто-нибудь знает? Финскому-украинцу за это 2-года дали!
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Халлу осталось Снодграсса продать и обратно в джунгли
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Мулат
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потомок Ливерпуля
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деревянный игрок, но при это физически мощный
как раз для вб
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