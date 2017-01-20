"Вест Бромвич" подтвердил покупку Ливермора

Джейк Ливермор "Вест Бромвич" официально объявил о приобретении полузащитника "Халла" Джейка Ливермора. Сделка обошлась "дроздам" в 10 миллионов фунтов.

Выпускник академии "Тоттенхэма" провел 20 матчей в текущем сезоне Премьер-Лиги. Несмотря на все проблемы "Халла", Джейк производил неплохое впечатление своей игрой в обороне и центре поля.

Тем удивительнее, что спасающиеся от вылета в Чемпионшип "тигры" приняли предложение по 27-летнему игроку посреди сезона. Сегодня Ливермор прошел медицинское обследование на "Хоторнс" и заключил с "Вест Бромвичем" личный контракт.

"Джейк хорош в обращении с мячом и обладает фантастической энергией. Он находится в самом соку, и, думаю, ближайшие три-четыре года будут лучшими в его карьере", - предсказал главный тренер "дроздов" Тони Пьюлис.



Метки Вест Бромвич, Ливермор, Халл

Автор foxmcfc   

Дата 20.01.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 359

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Последние комментарии:




  1. seed 20.01.2017 14:37 # seed
    И куда они его поставят? На мид? Ливермор на миду... Какой это год? 2012?

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  2. noel-gitman 20.01.2017 14:33 # noel-gitman
    С Халлом как с МЮ все понятно одни будут в Чемпиошипе в середине барахтаться, другие на 6 строчке лавировать

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  3. olzhas123 20.01.2017 14:28 # olzhas123
    Че он курил?кто-нибудь знает? Финскому-украинцу за это 2-года дали!

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  4. chelsea-69 20.01.2017 14:24 # chelsea-69
    Халлу осталось Снодграсса продать и обратно в джунгли

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  5. selfish 20.01.2017 14:19 # selfish
    Мулат

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  6. hammersmith 20.01.2017 14:05 # hammersmith
    потомок Ливерпуля

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  7. kos9k 20.01.2017 14:03 # kos9k
    деревянный игрок, но при это физически мощный
    как раз для вб

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