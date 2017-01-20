"Атлетико" рассчитывает удержать Гризманна "на долгие годы"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо выразил уверенность, что его клубу удастся отбить интерес "Манчестер Юнайтед" к нападающему Антуану Гризманну.

На этой неделе стало известно, что клуб с "Олд Траффорд" готов активировать пункт об отступных, прописанный в контракте Гризманна с "Атлетико". Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне позже намекнул, что не сможет удержать игрока против его воли.



Однако Сересо по-прежнему рассчитывает сохранить француза на долгий срок. Президент "Атлетико" уверен, что Антуан останется в клубе и продолжит радовать местную публику.



"Не знаю, что за интерес у "Манчестер Юнайтед" к Гризманну, но могу сказать, что он еще долго будет оставаться игроком "Атлетико", - приводит слова Сересо Goal.