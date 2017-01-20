"Атлетико" рассчитывает удержать Гризманна "на долгие годы"
Президент "Атлетико" Энрике Сересо выразил уверенность, что его клубу удастся отбить интерес "Манчестер Юнайтед" к нападающему Антуану Гризманну.
На этой неделе стало известно, что клуб с "Олд Траффорд" готов активировать пункт об отступных, прописанный в контракте Гризманна с "Атлетико". Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне позже намекнул, что не сможет удержать игрока против его воли.
Однако Сересо по-прежнему рассчитывает сохранить француза на долгий срок. Президент "Атлетико" уверен, что Антуан останется в клубе и продолжит радовать местную публику.
"Не знаю, что за интерес у "Манчестер Юнайтед" к Гризманну, но могу сказать, что он еще долго будет оставаться игроком "Атлетико", - приводит слова Сересо Goal.
20.01.2017 13:00
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