Лукас Лейва: "У меня не осталось много лет в "Ливерпуле"

Полузащитник Лукас Лейва заявил, что не задержится в "Ливерпуле" надолго, даже если не покинет клуб в это трансферное окно.

В минувшую среду Лейва отметился своим первым голом за мерсисайдский клуб с 2010 года, обеспечив "красным" минимальную победу в гостях у "Плимута". После выхода в 4-й раунд Кубка Англии главный тренер Юрген Клопп заявил, что не планирует отпускать Лукаса в январе.



Однако перспективы 30-летнего бразильца на "Энфилде" по-прежнему туманны. В этом сезоне Премьер-Лиги Лукас, чей контракт истекает в 2018 году, отметился только тремя появлениями с первых минут, и это наводит его на мысли об надвигающейся необходимости сменить клуб.



"С точки зрения доверия друг другу, я всегда был очень честен с тренером. Мне поступило несколько вариантов, чтобы уйти. Я должен подумать о своем долгосрочном будущем. Я знаю, что у меня не осталось много лет здесь".



"Я должен начать думать об этом. Я обожаю быть в "Ливерпуле", это не подвергается сомнению, но мне также важно подумать о своем будущем. О вещах вроде игрового времени. Я должен найти выход из своей ситуации".



"У нас с тренером великолепные отношения. Я многому научился у него, и я очень ценю совместную работу с ним. Я постоянно учусь. Я учусь у него не только в футбольном отношении, но и в человеческом".



"Если к концу января я все еще буду здесь, то отлично. Прямо сейчас это лучшее место для меня. Но я не могу утверждать, что так будет и через два месяца, четыре месяца или один год. Я должен подумать о своем будущем. Однако сейчас все хорошо. В данный момент я счастлив и просто должен двигаться день за днем", — цитирует Лейву Liverpool Echo.