Лукас Лейва: "У меня не осталось много лет в "Ливерпуле"

Лукас Лейва Полузащитник Лукас Лейва заявил, что не задержится в "Ливерпуле" надолго, даже если не покинет клуб в это трансферное окно.

В минувшую среду Лейва отметился своим первым голом за мерсисайдский клуб с 2010 года, обеспечив "красным" минимальную победу в гостях у "Плимута". После выхода в 4-й раунд Кубка Англии главный тренер Юрген Клопп заявил, что не планирует отпускать Лукаса в январе.

Однако перспективы 30-летнего бразильца на "Энфилде" по-прежнему туманны. В этом сезоне Премьер-Лиги Лукас, чей контракт истекает в 2018 году, отметился только тремя появлениями с первых минут, и это наводит его на мысли об надвигающейся необходимости сменить клуб.

"С точки зрения доверия друг другу, я всегда был очень честен с тренером. Мне поступило несколько вариантов, чтобы уйти. Я должен подумать о своем долгосрочном будущем. Я знаю, что у меня не осталось много лет здесь".

"Я должен начать думать об этом. Я обожаю быть в "Ливерпуле", это не подвергается сомнению, но мне также важно подумать о своем будущем. О вещах вроде игрового времени. Я должен найти выход из своей ситуации".

"У нас с тренером великолепные отношения. Я многому научился у него, и я очень ценю совместную работу с ним. Я постоянно учусь. Я учусь у него не только в футбольном отношении, но и в человеческом".

"Если к концу января я все еще буду здесь, то отлично. Прямо сейчас это лучшее место для меня. Но я не могу утверждать, что так будет и через два месяца, четыре месяца или один год. Я должен подумать о своем будущем. Однако сейчас все хорошо. В данный момент я счастлив и просто должен двигаться день за днем", — цитирует Лейву Liverpool Echo.


Метки Лейва, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2017 12:00

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  1. abilkha-93 20.01.2017 13:06 # abilkha-93
    когда то был лучшим по отборам, в сборной играл

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  2. raimbek1 20.01.2017 12:48 # raimbek1
    Легенда ЛФК, самый крутой опорник в истории ЛФК

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  3. tulup 20.01.2017 12:44 # tulup
    Легенда №21.

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  4. gerrard08 20.01.2017 12:37 # gerrard08
    Не зарекайся, падла.

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  5. charlton 20.01.2017 12:02 # charlton
    Легенда клуба, после окончания контракта станет почетным президентом ливерпоола

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