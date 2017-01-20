Янссен отказал "Галатасараю", чтобы остаться в "Тоттенхэме"

Агент нападающего Винсента Янссена заявил, что его клиент отверг предложение "Галатасарая", чтобы сражаться за свое будущее в "Тоттенхэме".

В прошлом сезоне Янссен стал лучшим бомбардиром голландского чемпионата с 27 голами, благодаря чему АЗ удалось выручить 17 миллионов фунтов с продажи Винсента на "Уайт Харт Лэйн".



Однако английская карьера 22-летнего Янссена пока не складывается — все три своих гола за "шпор" он забил с пенальти, а на два последних матча Премьер-Лиги даже не попадал в заявку. Тем не менее, Винсент не собирается бежать от трудностей, хотя мог бы.



"Он решил отвергнуть весь интерес. "Галатасарай" сделал нам свое предложение, но Винсент останется в "Тоттенхэме". Он решил отказать "Галатасараю".



"Винсент выбрал "Тоттенхэм" летом, отлично понимая, каковы будут его шансы играть. Он заключил долгосрочный контракт с хорошим клубом, обладающим отличными условиями и хорошим тренером".



"До своей травмы он получал игровое время каждую неделю. Он наслаждается своим пребыванием в клубе и хочет сражаться за возможность проявить себя", — сообщил агент Патрик Ван Дирмен Omroep Brabant.