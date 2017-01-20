Янссен отказал "Галатасараю", чтобы остаться в "Тоттенхэме"

Винсент Янссен Агент нападающего Винсента Янссена заявил, что его клиент отверг предложение "Галатасарая", чтобы сражаться за свое будущее в "Тоттенхэме".

В прошлом сезоне Янссен стал лучшим бомбардиром голландского чемпионата с 27 голами, благодаря чему АЗ удалось выручить 17 миллионов фунтов с продажи Винсента на "Уайт Харт Лэйн".

Однако английская карьера 22-летнего Янссена пока не складывается — все три своих гола за "шпор" он забил с пенальти, а на два последних матча Премьер-Лиги даже не попадал в заявку. Тем не менее, Винсент не собирается бежать от трудностей, хотя мог бы.

"Он решил отвергнуть весь интерес. "Галатасарай" сделал нам свое предложение, но Винсент останется в "Тоттенхэме". Он решил отказать "Галатасараю".

"Винсент выбрал "Тоттенхэм" летом, отлично понимая, каковы будут его шансы играть. Он заключил долгосрочный контракт с хорошим клубом, обладающим отличными условиями и хорошим тренером".

"До своей травмы он получал игровое время каждую неделю. Он наслаждается своим пребыванием в клубе и хочет сражаться за возможность проявить себя", — сообщил агент Патрик Ван Дирмен Omroep Brabant.



Метки Галатасарай, Тоттенхэм, Янссен

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2017 11:00

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  1. x2 20.01.2017 11:45 # x2
    даже до уровня Бони не дорос

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  2. j-silver 20.01.2017 11:24 # j-silver
    дак понятно, что отказал. ему уже обещано место в основе на следующий сезон, после перехода Кейна в Челси

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  3. ru-premiership 20.01.2017 11:19 # ru-premiership
    700 че то там минут,а толку 0.

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  4. raka-eve 20.01.2017 11:09 # raka-eve
    еще одно опальное донышко.

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