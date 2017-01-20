Билич подтвердил, что Антонио близок к новому контракту с "Вест Хэмом"

Наставник "Вест Хэма" Славен Билич подтвердил, что его клуб близок к заключению нового контракта с вингером Мичейлом Антонио.

Антонио выступает за "молотобойцев" с 2015 года, когда он перебрался в лондонский клуб из "Ноттингем Форест". И хотя поначалу Мичейл даже не всегда попадал в стартовый состав, со временем он стал ключевой фигурой в коллективе Славена Билича, поиграв на целом ряде позиций — от правого защитника до нападающего.



Своей игрой на фланге 26-летний игрок сборной Англии даже смог заинтересовать главного тренера "Челси" Антонио Конте. Однако вместо того, чтобы продать Антонио в январе, "Вест Хэм" рассчитывает заключить с ним новую сделку.



"Он совершенно точно заслуживает новый контракт. Заслуживает своим поведением, своим трудолюбием, своим мастерством, своей энергией, своими голами и результативными передачами, которые он обеспечивает нам".



"Он пришел к нам в прошлом сезоне и с тех пор значительно прибавил. Он быстро вырос от одного из игроков на перспективу в одного из важнейших игроков на долгое время вперед".



"Это не так, чтобы он сыграл несколько ярких матчей или вроде того. С тех пор, как он забил тот гол против "Саутгемптона" в прошлом сезоне (свой дебютный за клуб), его не остановить до сих пор. Когда игроки играют таким образом и находятся в хорошем возрасте, это ставит их в хорошее положение для нового контракта".



"Конечно, это решение клуба, совместное решение со мной. Но со своей стороны я дал зеленый свет. Надеюсь, сделка близка. Надеюсь, она состоится, но, если честно, я не вижу никаких проблем к этому", — цитирует Билича Sky Sports.