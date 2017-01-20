Берахино, наконец, покинет "Вест Бромвич"

Сэйдо Берахино Нападающий Сэйдо Берахино, наконец, приблизился к уходу из "Вест Бромвича" после того, как "Стоуку" удалось значительно продвинуться в переговорах относительно его трансфера.

На прошлой неделе главный тренер "гончаров" Марк Хьюз подтвердил, что его клуб вступил в переговоры с "Вест Бромвичем" относительно 23-летнего англичанина, хотя первое предложение "Стоука" было отклонено.

С тех пор, сообщает Sky Sports, переговоры между клубами значительно продвинулись, и в данный момент у обеих сторон есть уверенность, что сделка состоится.

Для "дроздов" это возможность гарантированно получить компенсацию за игрока, чей контракт истекает в конце этого сезона. Одновременно "Вест Бромвич" уже вовсю работает над заменой для Берахино, договариваясь о приобретении нападающего "Уотфорда" Одиона Игало.

Добавим, что в этом сезоне Сэйдо сыграл лишь пять матчей. Несколько собственных отказов от нового контракта и претензии тренерского штаба насчет физической формы сделали Берахино изгоем в коллективе Тони Пьюлиса.


Метки Берахино, Вест Бромвич, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2017 09:00

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  1. abekesh-84 20.01.2017 09:47 # abekesh-84
    Отпустили бы давным давно, может и топарем сталь бы

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  2. karnivool 20.01.2017 09:24 # karnivool
    новый Пайе

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  3. karandash 20.01.2017 09:09 # karandash
    давно слежу за ним

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