Адебайор: "Арсенал" — это только Озил и Санчес"

Нападающий Эммануэль Адебайор считает, что нынешний "Арсенал" целиком зависит от Месута Озила и Алексиса Санчеса, и даже потеря одного из этих игроков стала бы проблемой для команды Арсена Венгера.

Вот уже несколько месяцев "Арсенал" пытается склонить двух своих самых дорогостоящих игроков в истории к новым контрактам, но безуспешно, а от действующих трудовых договоров Озила и Санчеса остается по 18 месяцев.



Адебайор, забивший 62 гола за три с половиной года выступлений за "канониров", считает, что у Арсена Венгера нет равноценной замены своим лидерам, полностью определяющим игру команды.



"Выступая за "Арсенал", у меня был период, когда все, что я делал, превращалось в голы. У всех нас это бывает – один, два или три года, когда ты на самом пике. Мы должны были стать чемпионами в том году, но нам не хватило опыта, и команда была весьма молода".



"У "Арсенала" хорошая команда, но если Санчес травмируется, я не знаю, кем они смогут его заменить. Если взглянуть на "Челси", то на случай травмы Азара у них есть Виллиан. Даже если Виллиан получит травму, они могут сыграть впереди с Мосесом. Проблема "Арсенала" сегодня состоит в том, что они – это только Озил и Санчес. Если один из них получит травму, это станет проблемой", — сообщил Адебайор The Guardian.



Добавим, что Санчес является лучшим бомбардиром "Арсенала" в этом сезоне, забив 16 голов и отдав 13 результативных передач с учетом всех соревнований. Озил отличился девять раз сам и семь раз ассистировал партнерам.