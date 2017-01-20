Венгер уверен, что большие игроки предпочтут Премьер-Лигу Китаю

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признал, что Премьер-Лига не в силах конкурировать с Китаем по уровню зарплат, но ожидает, что лучшие игроки все равно предпочтут остаться в Англии.

Ранее в январе "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил нападающему "Челси" Диего Косте фантастический контракт с зарплатой в 576 тысяч фунтов в неделю. А, например, Грациано Пелле, уехавший в Китай прошлым летом, получает в "Шаньдун Лунэн" 260 тыс. фунтов каждые семь дней, что в пять раз больше его оклада в "Саутгемптоне".



Венгер признает, что в этом отношении Премьер-Лига не может конкурировать с китайскими клубами, однако считает, что одними только деньгами азиатам не переманить больших звезд, выступающих в Европе.



"Да, они представляют угрозу для нас. Своими предложениями китайцы устанавливают планку для Европы, и мы не можем ее взять. Но лично я мыслю таким образом, что ты, будучи футболистом, хочешь играть в лучшей лиге, против лучших игроков. Это должно быть приоритетной целью".



"Став профессиональным футболистом, ты хочешь сочетать игру в лучшей лиге, против лучших игроков с максимальным количеством денег. Думаю, в данный момент по комбинации этих параметров Англии нет равных, поэтому я не понимаю, почему игроки должны уезжать из Премьер-Лиги".



"Китай развивается. Они пытаются продвинуть футбол, и я рад, что футбол становится очень популярным в Китае. Но я по-прежнему думаю, что в данный момент большинство игроков, большие игроки предпочитают остаться в Европе", — цитирует Венгера Daily Mirror.