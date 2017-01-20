Депай станет игроком "Лиона" в течение 48 часов

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас сообщил, что в ближайшие 48 часов вингер Мемфис Депай разорвет отношения с "Манчестер Юнайтед" и присоединится к его клубу.

На текущей неделе стало известно, что "красные дьяволы" согласились продать Депая в "Лион" со значительным для себя убытком. В 2015 году "Юнайтед" приобрел Мемфиса у ПСВ за 25 миллионов фунтов, а теперь отпускает только за 21.7 млн, причем треть от этой суммы составляют возможные бонусы.



В данный момент обладатель легендарного для "Юнайтед" 7-го номера уже находится во Франции и готовится к подписанию контракта — и ждать осталось недолго, как надеется Олас.



"Мы решили довериться игроку, который хочет продемонстрировать свой безмерный талант. К нему существовал большой интерес, когда он играл за сборную Голландии и за Эйндховен, где он провел два великолепных сезона. Когда смотришь на его развитие, то складывается впечатление, что он действительно хочет демонстрировать свой безмерный талант. Поэтому мы возлагаем на него большие надежды, как мы возлагали в случае женской команды на Алекс Морган и не прогадали".



"Он был нашей мечтой, потому что он в точности соответствует тому профилю, под который мы искали игрока. Вдобавок он обладает определенным щегольством".



"Это правда, что Жозе Моуриньо особо не давал ему играть, так что это предоставило нам шанс договориться с "Манчестер Юнайтед". В данный момент принципиальная договоренность достигнута, но нам все еще нужно сформировать контракт, что довольно непросто из-за немалого количества бонусов".



"Это большая сделка, потому что она тянет на 16.5 миллионов евро, а еще до 8 миллионов евро предусмотрено в виде бонусов. Это огромная инвестиция. Процесс идет, но я думаю, потребуется еще 48 часов, чтобы зарегистрировать его", — сообщил Олас RMC Sport.