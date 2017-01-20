Диего Коста: источник постоянного стресса

По итогу событий последних 10 дней почти не осталось сомнений в том, что уже летом Диего Коста перестанет быть игроком "Челси". Вне зависимости от интереса из китайской Суперлиги, форвард сборной Испании снова показал себя человеком, на которого лондонцам не следует делать ставку в долгосрочной перспективе.

28-летний Коста был запоздалой звездой европейского футбола. Отсутствие серьезного профессионального образования было первой причиной, но восхождение Диего в испанском чемпионате было неровным во многом из-за проблем его характера. Урожденного бразильца всегда отличала нестабильность в результатах, напрямую отображавшая нестабильность его личности. По большому счету, ни один из тренеров никогда не был уверен в том, чего ожидать от Диего на футбольном поле — настроение определяло не только степень его агрессии, но и степень заинтересованности в деле.



Пожалуй, Диего Симеоне по-прежнему остается единственным тренером, сумевшим держать Косту под своим контролем на длительных отрезках. Другое дело, что и здесь требуется оговорка: в "Атлетико" ударным нападающим он стал лишь в последний сезон, уйдя на пике, потому отметка в один футбольный год — по-прежнему предел, который Диего выдержал при требованиях к себе, как к бомбардиру. Переход в "Челси" и статус одного из лучших нападающих Премьер-Лиги подтвердил рост Косты в игровом классе, но его общее отношение к делу и даже партнерам не изменилось с начального этапа европейской карьеры. Человек-загадка, предугадать поведение которого в следующую минуту не способен практически никто.



Диего называли одной из причин, по которой работы в "Челси" лишился Жозе Моуриньо, хотя, скорее всего, их отношения не были настолько конфликтными. Португалец проявил инициативу в подписании форварда, опекал его с первых дней в Лондоне и отчасти даже поощрял не всегда спортивную агрессию подопечного на поле. Коста быстро стал кумиром "Стэмфорд Бридж" и уже в первый сезон, несмотря на проблемы со здоровьем, отметился 20 мячами, которые помогли "Челси" выиграть чемпионский титул.



В отношениях Моуриньо и Косты не нужно искать домыслов — изменились они в тот момент, когда нападающий изменил свое отношение к делу. По уже сложившейся традиции, летом Диего отправился на родину к маме, откуда (по той же традиции) вернулся с лишним весом. Моуриньо эта ситуация не вдохновила, о чем тот прямо заявил футболисту. Поддерживать футболиста публично менеджер продолжил, но Коста набирал форму достаточно медленно, попутно утратив прежний запал и даже отдачу на футбольном поле. Общие результаты "Челси" мотивации ему не добавляли. В октябре 2015 Моуриньо оставил Диего на скамейке запасных в важной игре с "Тоттенхэмом", предпочтя вариант с использованием Эдена Азара на позиции "фальшивой девятки". Когда было ясно, что Жозе не спешит выпускать Диего на поле по ходу матча, тот позволил себе отбросить манишку в сторону тренера.



Казалось, точка невозврата была пройдена не только в отношениях с менеджером, но и клубом, наскучившим бразильцу. При Гусе Хиддинке Коста форму набрал, но уже летом дал понять, как сильно его интересует возможность вернуться в "Атлетико". Антонио Конте о характере игрока знал, потому какое-то время сомневался в необходимости делать ставку именно на него. К сожалению для итальянца, рынок нападающих топ-уровня ограничен в выборе, потому он взялся за работу с Костой. Подобно Моуриньо, он на время завоевал поддержку своенравного футболиста. Диего забил 14 голов в первой половине сезона, а по ходу процесса даже изменил свое поведение на футбольном поле, убрав из широкого арсенала приемов неоправданную агрессию.



Тем не менее, долго история этой взаимной поддержки не продлилась. В начале минувшей недели Коста попросил передышку из-за болей в спине (его хроническая проблема), но медицинский штаб не посчитал проблему настолько серьезной. Разгорелся конфликт, в которой был втянут и Конте. Менеджер поддержал людей из своего штаба, а Коста отправился заниматься индивидуально, не попав в заявку на субботний матч с "Лестером". Его "Челси" выиграл убедительно: Конте поставил на игру без чистого нападающего, и отсутствие Диего было едва замеченным. В эти же дни стало известно, что один из богатых китайских клубов встретился с агентом Косты Жорже Мендешем, желая сделать его клиента самым высокооплачиваемым игроком планеты. В глазах "Челси" и Конте паззл сложился мгновенно: эти люди провоцируют клуб, желая как можно скорее получить сказочную сделку на стороне.



Пара успешных игр без Косты не могут быть показательными. Конечно, "Челси" все равно нуждается в качественном форварде. Мичи Батшуайи для Конте пока совершенно неубедителен, возможность поиска настоящего класса зимой ограничена, потому отпускать Косту сейчас на "Стэмфорд Бридж" не намерены. Конте перепалки надоели: он не желает вести с игроком дискуссий, но возвращает его в тренировочный процесс, надеясь увидеть старание. Азар, Виллиан и Педро показали свою эффективность без грозного Диего, потому тому нужно доказывать свое право играть в основном составе.



Даже если настроение лучшего бомбардира "Челси" изменится, и он, опустив голову, вернется на поле с прежней отдачей, Антонио Конте и клуб свои выводы, скорее всего, сделали. Коста, несомненно, талантлив, но в своей карьере он не был стабильным бомбардиром топ-уровня на протяжении более чем одного сезона. Почему так, он дал понять и в "Челси". За два с половиной года в Лондоне он, как минимум, дважды проявил безразличие к интересам клуба. Этим он дал ясно понять: несмотря на возраст и возросший статус, он остается тем же Диего, от настроения которого вынуждены сильно зависеть его партнеры и тренеры. Найти форварда высокого уровня непросто, но этим летом "Челси" займется вопросом с большим старанием. Продление отношений с Костой чревато постоянными стрессами.



Иван Громиков специально для FAPL.ru