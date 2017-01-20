Диего Коста: источник постоянного стресса
По итогу событий последних 10 дней почти не осталось сомнений в том, что уже летом Диего Коста перестанет быть игроком "Челси". Вне зависимости от интереса из китайской Суперлиги, форвард сборной Испании снова показал себя человеком, на которого лондонцам не следует делать ставку в долгосрочной перспективе.
28-летний Коста был запоздалой звездой европейского футбола. Отсутствие серьезного профессионального образования было первой причиной, но восхождение Диего в испанском чемпионате было неровным во многом из-за проблем его характера. Урожденного бразильца всегда отличала нестабильность в результатах, напрямую отображавшая нестабильность его личности. По большому счету, ни один из тренеров никогда не был уверен в том, чего ожидать от Диего на футбольном поле — настроение определяло не только степень его агрессии, но и степень заинтересованности в деле.
Пожалуй, Диего Симеоне по-прежнему остается единственным тренером, сумевшим держать Косту под своим контролем на длительных отрезках. Другое дело, что и здесь требуется оговорка: в "Атлетико" ударным нападающим он стал лишь в последний сезон, уйдя на пике, потому отметка в один футбольный год — по-прежнему предел, который Диего выдержал при требованиях к себе, как к бомбардиру. Переход в "Челси" и статус одного из лучших нападающих Премьер-Лиги подтвердил рост Косты в игровом классе, но его общее отношение к делу и даже партнерам не изменилось с начального этапа европейской карьеры. Человек-загадка, предугадать поведение которого в следующую минуту не способен практически никто.
Диего называли одной из причин, по которой работы в "Челси" лишился Жозе Моуриньо, хотя, скорее всего, их отношения не были настолько конфликтными. Португалец проявил инициативу в подписании форварда, опекал его с первых дней в Лондоне и отчасти даже поощрял не всегда спортивную агрессию подопечного на поле. Коста быстро стал кумиром "Стэмфорд Бридж" и уже в первый сезон, несмотря на проблемы со здоровьем, отметился 20 мячами, которые помогли "Челси" выиграть чемпионский титул.
В отношениях Моуриньо и Косты не нужно искать домыслов — изменились они в тот момент, когда нападающий изменил свое отношение к делу. По уже сложившейся традиции, летом Диего отправился на родину к маме, откуда (по той же традиции) вернулся с лишним весом. Моуриньо эта ситуация не вдохновила, о чем тот прямо заявил футболисту. Поддерживать футболиста публично менеджер продолжил, но Коста набирал форму достаточно медленно, попутно утратив прежний запал и даже отдачу на футбольном поле. Общие результаты "Челси" мотивации ему не добавляли. В октябре 2015 Моуриньо оставил Диего на скамейке запасных в важной игре с "Тоттенхэмом", предпочтя вариант с использованием Эдена Азара на позиции "фальшивой девятки". Когда было ясно, что Жозе не спешит выпускать Диего на поле по ходу матча, тот позволил себе отбросить манишку в сторону тренера.
Казалось, точка невозврата была пройдена не только в отношениях с менеджером, но и клубом, наскучившим бразильцу. При Гусе Хиддинке Коста форму набрал, но уже летом дал понять, как сильно его интересует возможность вернуться в "Атлетико". Антонио Конте о характере игрока знал, потому какое-то время сомневался в необходимости делать ставку именно на него. К сожалению для итальянца, рынок нападающих топ-уровня ограничен в выборе, потому он взялся за работу с Костой. Подобно Моуриньо, он на время завоевал поддержку своенравного футболиста. Диего забил 14 голов в первой половине сезона, а по ходу процесса даже изменил свое поведение на футбольном поле, убрав из широкого арсенала приемов неоправданную агрессию.
Тем не менее, долго история этой взаимной поддержки не продлилась. В начале минувшей недели Коста попросил передышку из-за болей в спине (его хроническая проблема), но медицинский штаб не посчитал проблему настолько серьезной. Разгорелся конфликт, в которой был втянут и Конте. Менеджер поддержал людей из своего штаба, а Коста отправился заниматься индивидуально, не попав в заявку на субботний матч с "Лестером". Его "Челси" выиграл убедительно: Конте поставил на игру без чистого нападающего, и отсутствие Диего было едва замеченным. В эти же дни стало известно, что один из богатых китайских клубов встретился с агентом Косты Жорже Мендешем, желая сделать его клиента самым высокооплачиваемым игроком планеты. В глазах "Челси" и Конте паззл сложился мгновенно: эти люди провоцируют клуб, желая как можно скорее получить сказочную сделку на стороне.
Пара успешных игр без Косты не могут быть показательными. Конечно, "Челси" все равно нуждается в качественном форварде. Мичи Батшуайи для Конте пока совершенно неубедителен, возможность поиска настоящего класса зимой ограничена, потому отпускать Косту сейчас на "Стэмфорд Бридж" не намерены. Конте перепалки надоели: он не желает вести с игроком дискуссий, но возвращает его в тренировочный процесс, надеясь увидеть старание. Азар, Виллиан и Педро показали свою эффективность без грозного Диего, потому тому нужно доказывать свое право играть в основном составе.
Даже если настроение лучшего бомбардира "Челси" изменится, и он, опустив голову, вернется на поле с прежней отдачей, Антонио Конте и клуб свои выводы, скорее всего, сделали. Коста, несомненно, талантлив, но в своей карьере он не был стабильным бомбардиром топ-уровня на протяжении более чем одного сезона. Почему так, он дал понять и в "Челси". За два с половиной года в Лондоне он, как минимум, дважды проявил безразличие к интересам клуба. Этим он дал ясно понять: несмотря на возраст и возросший статус, он остается тем же Диего, от настроения которого вынуждены сильно зависеть его партнеры и тренеры. Найти форварда высокого уровня непросто, но этим летом "Челси" займется вопросом с большим старанием. Продление отношений с Костой чревато постоянными стрессами.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
20.01.2017 05:55
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Последние комментарии:
Уверен что не только Громиков следит за поведением Косты , поэтому летом его никто не купит , Аркадич повысит ему з/п , если шрек 300 получает то Коста 250-275 точно заслужил , если он не оправдает столь высокую з/п , даст ему бутсой по морде и сошлет в резерв . АРА самый крутой бизнесмен планеты .
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рагули,вы когда кастрюли снимете?
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Форест Уитакер, Морган Фримен, Уилл Смит, Эдди Мерфи самые топовые актеры-нигеры. Позже скину топовых актрис-негроидной расы. Не благодарите
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Да уж с этим Диего не соскучишься.
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Продать и забыть сыгана.
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как будто какая-то отсебятина. Где цитирование каких-нибудь источников? Ссылание на таблоиды?
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ну пи3дец 6лядь - ни тебе эпических вбросов, ни тупых, беспощадных хохлосрачей, фапл практически пуст, ни одной стоящей статьи! Еще тут заставляют ходить по струнке, писать по теме! Вы себя, 6лядь, энциклопедией футбола штоле почувствовали?! Фапля с матюгами епта нах!На нах епта!Второй уэмберли становится - те тоже с серьезными лицами xуиту писали. Е6аные раки с премьершипа повымерли, надо ли говорить, что фапл скатился в срaное говно. Холода что ли всю школоту прибили?..Одни пенсы с правками/вставками из вк носятся. ё6аный стыд.
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удачи
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