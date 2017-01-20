"Челси" отказался продать Беговича в "Борнмут"

"Челси" отклонил предложение "Борнмута" о покупке голкипера Асмира Беговича, однако два клуба, как ожидается, продолжат переговоры.

По информации The Telegraph, стартовое предложение "вишенок" составило около 10 миллионов фунтов. И хотя "синие" ответили отказом, они готовы рассмотреть возможность ухода Беговича — за правильные деньги.



В этом сезоне роль Тибо Куртуа как первого номера "Челси" не подвергается никакому сомнению. Более того, лондонский клуб даже собирается предложить бельгийцу новый контракт на улучшенных условиях.



Бегович в свою очередь сыграл лишь четыре матча в этом сезоне — три в Кубке Лиги и один в Кубке Англии. Если 29-летний босниец отвергнет возможность отправиться в "Борнмут", то обречет себя на дальнейшее пребывание на лавке.



Но даже если "вишенкам" не удастся заполучить Беговича в январе, они будут готовы возобновить свой интерес по окончании сезона. Рулевой "Борнмута" Эдди Хау уверен, что Асмир заинтересован в возвращении на южное побережье, где ранее в своей карьере он провел пять лет в "Портсмуте".



Добавим, в случае расставания с Беговичем в январе дублером Куртуа станет португальский ветеран Эдуарду, который был приглашен на "Стэмфорд Бридж" прошлым летом из загребского "Динамо", но до сих пор не дебютировал за "Челси".