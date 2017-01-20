"Челси" отказался продать Беговича в "Борнмут"
"Челси" отклонил предложение "Борнмута" о покупке голкипера Асмира Беговича, однако два клуба, как ожидается, продолжат переговоры.
По информации The Telegraph, стартовое предложение "вишенок" составило около 10 миллионов фунтов. И хотя "синие" ответили отказом, они готовы рассмотреть возможность ухода Беговича — за правильные деньги.
В этом сезоне роль Тибо Куртуа как первого номера "Челси" не подвергается никакому сомнению. Более того, лондонский клуб даже собирается предложить бельгийцу новый контракт на улучшенных условиях.
Бегович в свою очередь сыграл лишь четыре матча в этом сезоне — три в Кубке Лиги и один в Кубке Англии. Если 29-летний босниец отвергнет возможность отправиться в "Борнмут", то обречет себя на дальнейшее пребывание на лавке.
Но даже если "вишенкам" не удастся заполучить Беговича в январе, они будут готовы возобновить свой интерес по окончании сезона. Рулевой "Борнмута" Эдди Хау уверен, что Асмир заинтересован в возвращении на южное побережье, где ранее в своей карьере он провел пять лет в "Портсмуте".
Добавим, в случае расставания с Беговичем в январе дублером Куртуа станет португальский ветеран Эдуарду, который был приглашен на "Стэмфорд Бридж" прошлым летом из загребского "Динамо", но до сих пор не дебютировал за "Челси".
20.01.2017 00:05
Просмотров: 379
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Классный кипер,был бы основным вратарём любого клуба не из топ-6,плюс Ливерпуль.
(ответить)
Продать за 12, хуже него в апл только Браво.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий