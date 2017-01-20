"Челси" отказался продать Беговича в "Борнмут"

Асмир Бегович "Челси" отклонил предложение "Борнмута" о покупке голкипера Асмира Беговича, однако два клуба, как ожидается, продолжат переговоры.

По информации The Telegraph, стартовое предложение "вишенок" составило около 10 миллионов фунтов. И хотя "синие" ответили отказом, они готовы рассмотреть возможность ухода Беговича — за правильные деньги.

В этом сезоне роль Тибо Куртуа как первого номера "Челси" не подвергается никакому сомнению. Более того, лондонский клуб даже собирается предложить бельгийцу новый контракт на улучшенных условиях.

Бегович в свою очередь сыграл лишь четыре матча в этом сезоне — три в Кубке Лиги и один в Кубке Англии. Если 29-летний босниец отвергнет возможность отправиться в "Борнмут", то обречет себя на дальнейшее пребывание на лавке.

Но даже если "вишенкам" не удастся заполучить Беговича в январе, они будут готовы возобновить свой интерес по окончании сезона. Рулевой "Борнмута" Эдди Хау уверен, что Асмир заинтересован в возвращении на южное побережье, где ранее в своей карьере он провел пять лет в "Портсмуте".

Добавим, в случае расставания с Беговичем в январе дублером Куртуа станет португальский ветеран Эдуарду, который был приглашен на "Стэмфорд Бридж" прошлым летом из загребского "Динамо", но до сих пор не дебютировал за "Челси".


Метки Бегович, Борнмут, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2017 00:05

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Последние комментарии:




  1. reeker 20.01.2017 00:47 # reeker
    Классный кипер,был бы основным вратарём любого клуба не из топ-6,плюс Ливерпуль.

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  2. role-playin 20.01.2017 00:06 # role-playin
    Продать за 12, хуже него в апл только Браво.

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