"Эвертон" готов отпустить Ягиелку и Деулофеу

Тренер "Эвертона" Рональд Куман заявил, что готов отпустить из клуба защитника Фила Ягиелку и вингера Жерара Деулофеу в это трансферное окно.

В этом сезоне Премьер-Лиги 34-летний Ягиелка отметился 14 появлениями с первых минут — последний раз еще 30 декабря. Пресса активно сватает игрока сборной Англии в "Сандерленд" к бывшему наставнику "ирисок" Дэвиду Мойесу, и Куман не собирается стоять на пути у Фила, если тот пожелает покинуть "Гудисон Парк".



"Он не рад, что не попадает в стартовый состав, но ты должен сражаться и усложнять выбор тренера. Я не знаю, что с ним будет. Это зависит от того, существует ли интерес к Ягсу. В последние недели он не появлялся в старте, но он капитан команды".



"Вообще, если игроки не чувствуют себя счастливыми, мы разговариваем с ними и находим решение. Решение, которые будет в лучших интересах клуба и в лучших интересах игрока", — цитирует Кумана Daily Mirror.



То же самое касается и Деулофеу, интерес к которому проявляют "Мидлсбро" и "Милан". Куман понимает, что теперь 22-летнему испанцу будет еще сложнее претендовать на игровое время в "Эвертоне" из-за прогресса юного Тома Дэвиса и покупки Адемолы Лукмана.



"Я разговаривал с Джерри, и он в сложной ситуации. Если мы найдем решение для него, чтобы уйти и играть, то никаких проблем. Но последнее слово за руководством клуба. Пока президент не сообщал нам о какой-либо договоренности".



"Когда ты не являешься частью команды и не получаешь минуты, это всегда тяжело. Ты всегда должен стремиться поступать так, ка лучше всего для клуба и лучше всего для игрока. Лучше всего, если он получит возможность играть", — добавил Рональд.