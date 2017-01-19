"Вест Хэм" в шаге от покупке Жозе Фонте
"Вест Хэм" совершил прорыв в переговорах о приобретении капитана "Саутгемптона" Жозе Фонте и может заключить сделку в ближайшие сутки.
Ранее в январе 33-летний португалец сообщил своему клубу, что хочет уйти в это трансферное окно. "Святые" отстранили своего капитана от матчей и принялись искать покупателя.
По слухам, изначально клуб с "Сент Мэри" оценил чемпиона Европы в составе сборной Португалии в 12 миллионов фунтов, однако Evening Standard утверждает, что сейчас "Саутгемптон" практически согласился отпустить Жозе в Лондон за 8 млн. фунтов, плюс еще 2 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.
"Мне нравится, как об этом говорит Арсен Венгер: "Мы не говорим о трансферах, мы работаем над трансферами". Поэтому я не называю имен. Тем не менее, я все же могу сказать, что мы надеемся кое-чего добиться в ближайшие 24 часа", — сделал намек на скорую покупку Фонте главный тренер "молотобойцев" Славен Билич во время своей пресс-конференции в четверг.
19.01.2017 21:00
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Гари Невилл: «Для того, чтобы определить величие клуба необходимо взглянуть на достижения этого клуба. «Манчестер Юнайтед» может похвастаться 13-ю титулами АПЛ. «Арсенал» выиграл Золотой Кубок АПЛ. В этом плане мне жаль фанатов «Челси» и «Ман Сити» - у этих клубов нет ни великих достижений, ни истории».
наконец-то крыса дело пе3днула.
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У Киева не хватило денег, чтобы достроить "Стену" на границе с Россией.
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Первонах блять!
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сменить Сотон на Вест Хэм.
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Первый
Ура
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Ну хоть кого-то Вест Хэм смог купить из желаемых, а то всё хотят добротных игроков и обламываются.
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братаны, есть кто с гэлакси S7?
Источник: http://fapl.ru/posts/52630/?c=1#c6247224
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