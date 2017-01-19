"Вест Хэм" в шаге от покупке Жозе Фонте

"Вест Хэм" совершил прорыв в переговорах о приобретении капитана "Саутгемптона" Жозе Фонте и может заключить сделку в ближайшие сутки.

Ранее в январе 33-летний португалец сообщил своему клубу, что хочет уйти в это трансферное окно. "Святые" отстранили своего капитана от матчей и принялись искать покупателя.



По слухам, изначально клуб с "Сент Мэри" оценил чемпиона Европы в составе сборной Португалии в 12 миллионов фунтов, однако Evening Standard утверждает, что сейчас "Саутгемптон" практически согласился отпустить Жозе в Лондон за 8 млн. фунтов, плюс еще 2 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.



"Мне нравится, как об этом говорит Арсен Венгер: "Мы не говорим о трансферах, мы работаем над трансферами". Поэтому я не называю имен. Тем не менее, я все же могу сказать, что мы надеемся кое-чего добиться в ближайшие 24 часа", — сделал намек на скорую покупку Фонте главный тренер "молотобойцев" Славен Билич во время своей пресс-конференции в четверг.