"Вест Хэм" в шаге от покупке Жозе Фонте

Жозе Фонте "Вест Хэм" совершил прорыв в переговорах о приобретении капитана "Саутгемптона" Жозе Фонте и может заключить сделку в ближайшие сутки.

Ранее в январе 33-летний португалец сообщил своему клубу, что хочет уйти в это трансферное окно. "Святые" отстранили своего капитана от матчей и принялись искать покупателя.

По слухам, изначально клуб с "Сент Мэри" оценил чемпиона Европы в составе сборной Португалии в 12 миллионов фунтов, однако Evening Standard утверждает, что сейчас "Саутгемптон" практически согласился отпустить Жозе в Лондон за 8 млн. фунтов, плюс еще 2 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.

"Мне нравится, как об этом говорит Арсен Венгер: "Мы не говорим о трансферах, мы работаем над трансферами". Поэтому я не называю имен. Тем не менее, я все же могу сказать, что мы надеемся кое-чего добиться в ближайшие 24 часа", — сделал намек на скорую покупку Фонте главный тренер "молотобойцев" Славен Билич во время своей пресс-конференции в четверг.


Метки Вест Хэм, Саутгемптон, Фонте

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 733

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. excellent 19.01.2017 22:11 # excellent
    Гари Невилл: «Для того, чтобы определить величие клуба необходимо взглянуть на достижения этого клуба. «Манчестер Юнайтед» может похвастаться 13-ю титулами АПЛ. «Арсенал» выиграл Золотой Кубок АПЛ. В этом плане мне жаль фанатов «Челси» и «Ман Сити» - у этих клубов нет ни великих достижений, ни истории».

    наконец-то крыса дело пе3днула.

    (ответить)

  2. excellent 19.01.2017 21:34 # excellent
    У Киева не хватило денег, чтобы достроить "Стену" на границе с Россией.

    (ответить)

  3. gusto 19.01.2017 21:22 # gusto
    Первонах блять!

    (ответить)

  4. excellent 19.01.2017 21:21 # excellent
    сменить Сотон на Вест Хэм.

    (ответить)

  5. spasitel 19.01.2017 21:05 # spasitel
    Первый
    Ура

    (ответить)

  6. sausage 19.01.2017 21:05 # sausage
    Ну хоть кого-то Вест Хэм смог купить из желаемых, а то всё хотят добротных игроков и обламываются.

    (ответить)

  7. bratella 19.01.2017 21:05 # bratella
    братаны, есть кто с гэлакси S7?

    Источник: http://fapl.ru/posts/52630/?c=1#c6247224

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: