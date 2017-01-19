Леонардо Ульоа подал прошение о трансфере

Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа подал официальное прошение о трансфере из клуба, сообщает Sky Sports.

Ранее в январе 30-летнего аргентинца сватали в целый ряд клубов Премьер-Лиги, однако первым свое предложение о покупке Ульоа сделал испанский "Алавес".



И хотя это предложение оказалось ниже собственной оценки "лисами" своего игрока, Леонардо дал четко понять, что заинтересован в уходе с "Кинг Пауэр" в зимнее трансферное окно.



Решение Ульоа потребовать трансфера вполне объяснимо, ведь в этом сезоне Премьер-Лиги он отметился только одним появлением с первых минут. Леонардо крепко сел на лавку после появления в команде Клаудио Раньери алжирца Ислама Слимани, сейчас уехавшего на Кубок Африки.



Добавим, что действующий контракт Ульоа истекает через 18 месяцев. В 2014 году "Лестер" заплатил "Брайтону" 8 миллионов фунтов за Леонардо.