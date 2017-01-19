Леонардо Ульоа подал прошение о трансфере

Леонардо Ульоа Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа подал официальное прошение о трансфере из клуба, сообщает Sky Sports.

Ранее в январе 30-летнего аргентинца сватали в целый ряд клубов Премьер-Лиги, однако первым свое предложение о покупке Ульоа сделал испанский "Алавес".

И хотя это предложение оказалось ниже собственной оценки "лисами" своего игрока, Леонардо дал четко понять, что заинтересован в уходе с "Кинг Пауэр" в зимнее трансферное окно.

Решение Ульоа потребовать трансфера вполне объяснимо, ведь в этом сезоне Премьер-Лиги он отметился только одним появлением с первых минут. Леонардо крепко сел на лавку после появления в команде Клаудио Раньери алжирца Ислама Слимани, сейчас уехавшего на Кубок Африки.

Добавим, что действующий контракт Ульоа истекает через 18 месяцев. В 2014 году "Лестер" заплатил "Брайтону" 8 миллионов фунтов за Леонардо.


Метки Лестер, Ульоа

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2017 20:50

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 19.01.2017 21:58 # manutd-20champ
    кто такой

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  2. mancityman 19.01.2017 21:47 # mancityman
    Казалось бы причем тут Ливалооп

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  3. excellent 19.01.2017 21:15 # excellent
    даже у этого человека-лошади есть медаль АПЛ...

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  4. dred 19.01.2017 21:08 # dred
    Какая то мода на шлюх

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