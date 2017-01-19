Леонардо Ульоа подал прошение о трансфере
Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа подал официальное прошение о трансфере из клуба, сообщает Sky Sports.
Ранее в январе 30-летнего аргентинца сватали в целый ряд клубов Премьер-Лиги, однако первым свое предложение о покупке Ульоа сделал испанский "Алавес".
И хотя это предложение оказалось ниже собственной оценки "лисами" своего игрока, Леонардо дал четко понять, что заинтересован в уходе с "Кинг Пауэр" в зимнее трансферное окно.
Решение Ульоа потребовать трансфера вполне объяснимо, ведь в этом сезоне Премьер-Лиги он отметился только одним появлением с первых минут. Леонардо крепко сел на лавку после появления в команде Клаудио Раньери алжирца Ислама Слимани, сейчас уехавшего на Кубок Африки.
Добавим, что действующий контракт Ульоа истекает через 18 месяцев. В 2014 году "Лестер" заплатил "Брайтону" 8 миллионов фунтов за Леонардо.
19.01.2017 20:50
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Последние комментарии:
кто такой
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Казалось бы причем тут Ливалооп
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даже у этого человека-лошади есть медаль АПЛ...
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Какая то мода на шлюх
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