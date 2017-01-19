"Манчестер Сити" хочет Данни Роуза

Левый защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз является одной из приоритетных трансферных целей "Манчестер Сити" на грядущее лето.

Ожидается, что после окончания этого сезона главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола значительно обновит и омолодит облик своей команды. Особое внимание будет уделено флангам обороны, где "Сити" располагает исключительно возрастными игроками: Пабло Сабалетой, Бакари Санья, Гаэлем Клиши и Александром Коларовым.



Всей перечисленной четверке уже за 30 лет, вдобавок контракты троих из них истекают в конце сезона, а новых сделок клуб им пока не предлагал.



По информации ESPN, одним из приоритетов Гвардиолы грядущим летом будет 26-летний Роуз, который еще в прошлом сезоне закрепился в качестве ключевого игрока команды Маурисио Почеттино, а в этой кампании продолжил свой прогресс.



Еще один фактор, повышающий привлекательность Данни в глазах "горожан" — это его английский паспорт. У "Сити" могут возникнуть проблемы с соответствием лимиту на доморощенных игроков, и Роуз в этом отношении очень бы пригодился.



Однако источник внутри "шпор" поведал ESPN, что лондонский клуб не переживает насчет интереса "Сити" к Данни. Роуз абсолютно счастлив в "Тоттенхэме" и лишь в сентябре заключил новый долгосрочный контракт.