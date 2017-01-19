Вертонген вернется через полтора месяца

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сообщил, что защитник Ян Вертонген может вернуться в строй уже через полтора месяца, также выразив обеспокоенность состоянием здоровья другого своего игрока Эрика Ламелы.

Напомним, в минувший уикенд против "Вест Бромвича" Вертонген серьезно повредил свою лодыжку. После прохождения бельгийцем углубленного обследования стало известно, что Ян пропустит минимум два месяца.



Однако за последние дни медики "шпор" слегка скорректировали диагноз, и теперь Почеттино рассчитывает на возвращение Вертонгена к марту.



"Мы не хотим устанавливать какой-либо временной лимит. Когда твой разум свободен, восстанавливаться проще. Ян Вертонген в порядке — он очень позитивен. Мы оказываем ему всяческую поддержку и ожидаем, что он вернется через шесть недель — раньше, чем казалось поначалу", — цитирует Почеттино Evening Standard.



Также Маурисио выразил обеспокоенность состоянием здоровья своего соотечественника Ламелы, который из-за травмы бедра не выходит на поле с октября.



"Сейчас у нас начинает появляться беспокойство, потому что по прошествии трех месяцев его ситуация не улучшилась. Завтра он пройдет углубленное обследование. Нам по-прежнему сложно устанавливать какие-либо временные рамки насчет его возвращения. Нам нужно дождаться завтрашнего дня, потому что у него остаются определенные проблемы, и мы не уверены насчет диагноза", — добавил Почеттино.