Лейва решил остаться в "Ливерпуле"

Лукас Лейва Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не ожидает ухода из клуба полузащитника Лукаса Лейвы.

В этом сезоне Премьер-Лиги 30-летний бразилец провел всего три матча в стартовом составе "красных". Ожидалось, что в январе Лукас покинет "Энфилд" и отправится в миланский "Интер".

Однако после матча Кубка Англии против "Плимута", в котором гол Лейвы позволил мерсисайдцам выйти в следующий этап, Клопп признался, что убедил игрока остаться в "Ливерпуле".

"Останется ли Лукас в команде? На мой взгляд, да. Точно это или нет? Мы достигли определенного соглашения, поэтому мой ответ положительный", - цитирует Клоппа Daily Mirror.



Метки Клопп, Лейва, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 19.01.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 616

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  1. red-devil-4ever 19.01.2017 18:33 # red-devil-4ever
    скаузы выдохнули дружно

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  2. aristarh-overeem 19.01.2017 18:32 # aristarh-overeem
    Sooqaaa

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  3. shakur 19.01.2017 18:13 # shakur
    нужно обязательно попадать в ЛЧ, иначе Лукас уйдёт

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  4. role-playin 19.01.2017 18:09 # role-playin
    Легенда. Будет играть в лфц до самой смерти.

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  5. dragonishka 19.01.2017 18:07 # dragonishka
    Затащил команду в КА, теперь не имеют права выкинуть эту легенду на мороз.

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  6. karandash 19.01.2017 18:00 # karandash
    давно слежу за ним

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