Лейва решил остаться в "Ливерпуле"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не ожидает ухода из клуба полузащитника Лукаса Лейвы.

В этом сезоне Премьер-Лиги 30-летний бразилец провел всего три матча в стартовом составе "красных". Ожидалось, что в январе Лукас покинет "Энфилд" и отправится в миланский "Интер".



Однако после матча Кубка Англии против "Плимута", в котором гол Лейвы позволил мерсисайдцам выйти в следующий этап, Клопп признался, что убедил игрока остаться в "Ливерпуле".



"Останется ли Лукас в команде? На мой взгляд, да. Точно это или нет? Мы достигли определенного соглашения, поэтому мой ответ положительный", - цитирует Клоппа Daily Mirror.