Лейва решил остаться в "Ливерпуле"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не ожидает ухода из клуба полузащитника Лукаса Лейвы.
В этом сезоне Премьер-Лиги 30-летний бразилец провел всего три матча в стартовом составе "красных". Ожидалось, что в январе Лукас покинет "Энфилд" и отправится в миланский "Интер".
Однако после матча Кубка Англии против "Плимута", в котором гол Лейвы позволил мерсисайдцам выйти в следующий этап, Клопп признался, что убедил игрока остаться в "Ливерпуле".
"Останется ли Лукас в команде? На мой взгляд, да. Точно это или нет? Мы достигли определенного соглашения, поэтому мой ответ положительный", - цитирует Клоппа Daily Mirror.
19.01.2017 18:00
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Последние комментарии:
скаузы выдохнули дружно
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Sooqaaa
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нужно обязательно попадать в ЛЧ, иначе Лукас уйдёт
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Легенда. Будет играть в лфц до самой смерти.
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Затащил команду в КА, теперь не имеют права выкинуть эту легенду на мороз.
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давно слежу за ним
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