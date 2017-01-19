Венгер исключает появление Пайе в "Арсенале"

Димитри Пайе Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что ему не нужен плеймейкер "Вест Хэма" Димитри Пайе, устроивший забастовку в своем клубе.

Устав от жизни в Англии, 29-летний Пайе попросился обратно на родину. Главный тренер "молотков" Славен Билич мигом отстранил француза от тренировок с командой и предупредил, что клуб не собирается его продавать.

В предыдущие годы Димитри активно связывали с переходом в "Арсенал", однако сейчас Венгер не нуждается в услугах своего соотечественника. Арсен посоветовал болельщикам "канониров" не ждать активности в зимнее трансферное окно.

"Я высоко ценю его талант, но мне не нужен Пайе, поскольку в нашем распоряжении полно креативных игроков. В нашей команде эту позицию могут закрыть сразу несколько футболистов".

"Я вообще жду очень спокойного периода в зимнее трансферное окно. Мы сформировали сильный состав, в котором каждый может выйти на поле и принести пользу", - приводит слова Венгера BBC.



Метки Арсенал, Венгер, Вест Хэм, Пайе

Автор foxmcfc   

Дата 19.01.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 587

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mixmaster 19.01.2017 17:37 # mixmaster
    не нужен этот тридвараз, типа косты и руни, шантажирующих клубы

    (ответить)

  2. moneymaker 19.01.2017 17:05 # moneymaker
    Отдать 30ку за лучшего исполнителя штрафных ударов в Англии? Нет.

    Лучше сохранить всяких днищь по типу АОЧа, Уолката или Рэмзи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: