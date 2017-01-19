"Вест Бомвич" согласовал покупку Ливермора и нацелился на Игало

"Вест Бромвич" согласовал приобретение полузащитника "Халла" Джейка Ливермора, а также надеется заполучить нападающего "Уотфорда" Одиона Игало.

Ранее на текущей неделе "тигры" отвергли предложение "Вест Бромвича" в размере 8 миллионов фунтов о покупке Ливермора. Увеличив сумму на 2 млн, клубу с "Хоторнс" удалось согласовать компенсацию за 27-летнего англичанина.



Как сообщает Sky Sports, в четверг утром Джейк покинул тренировочную базу "Халла" и направился к "дроздам", чтобы пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта. Если "Вест Бромвич" сработает быстро, то сможет оформить этот трансфер в срок к субботнему матчу Премьер-Лиги против "Сандерленда".



Одновременно "Вест Бромвич" вступил в контакт с "Уотфордом" относительно покупки Игало. По некоторым данным, два клуба уже согласовали стоимость 27-летнего нигерийца в размере 17 млн. фунтов, но другой источник Sky Sports утверждает, что переговоры пока не зашли так далеко.



Напомним, Одион блестяще провел прошлый сезон, забив 17 голов. Однако в этой кампании Игало не хватает стабильности, он отличился лишь дважды и в последнее время не всегда получает место в стартовом составе команды Вальтера Маццарри.