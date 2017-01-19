"Арсенал" продлил контракт с Мертезакером до 2018 года

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что капитан команды Пер Мертезакер следующий сезон проведет на "Эмирейтс".

Как известно, Мертезакер лишь недавно приступил к тренировкам после тяжелой травмы колена, которую он получил еще во время предсезонной подготовки.



В данный момент 32-летний немец уже не воспринимается игроком стартового состава, что подогревает слухи об уходе Пера из "Арсенала" в это трансферное окно.



Однако на своей пресс-конференции в четверг Венгер подтвердил, что вопрос с будущим Мертезакера уже закрыт — клуб воспользовался своим правом и продлил на 12 месяцев истекавший в конце этого сезона контракт защитника.



"У него в контракте была опция насчет продления, и мы ей воспользовались. Никаких переговоров не велось, мы просто взяли и воспользовались этой опцией".



"Он возобновил тренировки, но пока не с командой — до этого еще две недели. С таким количеством матчей впереди нам важно, чтобы все опытные игроки вернулись в строй, и чтобы каждый был сосредоточен на хорошей игре".



"Теперь мы приближаемся к моменту истины, пять месяцев с января по май все решат. В идеале ты хочешь, чтобы все твои игроки, обладающие большим опытом, были в строю", — цитирует Венгера Sky Sports.