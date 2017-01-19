"Арсенал" продлил контракт с Мертезакером до 2018 года

Пер Мертезакер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что капитан команды Пер Мертезакер следующий сезон проведет на "Эмирейтс".

Как известно, Мертезакер лишь недавно приступил к тренировкам после тяжелой травмы колена, которую он получил еще во время предсезонной подготовки.

В данный момент 32-летний немец уже не воспринимается игроком стартового состава, что подогревает слухи об уходе Пера из "Арсенала" в это трансферное окно.

Однако на своей пресс-конференции в четверг Венгер подтвердил, что вопрос с будущим Мертезакера уже закрыт — клуб воспользовался своим правом и продлил на 12 месяцев истекавший в конце этого сезона контракт защитника.

"У него в контракте была опция насчет продления, и мы ей воспользовались. Никаких переговоров не велось, мы просто взяли и воспользовались этой опцией".

"Он возобновил тренировки, но пока не с командой — до этого еще две недели. С таким количеством матчей впереди нам важно, чтобы все опытные игроки вернулись в строй, и чтобы каждый был сосредоточен на хорошей игре".

"Теперь мы приближаемся к моменту истины, пять месяцев с января по май все решат. В идеале ты хочешь, чтобы все твои игроки, обладающие большим опытом, были в строю", — цитирует Венгера Sky Sports.


Метки Арсенал, контракты, Мертезакер

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 460

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Последние комментарии:




  1. karnivool 19.01.2017 15:44 # karnivool
    ожидаиние: гризманн, бензема, продлить контракты с озилом и санчесом!
    реальность: продлили контракты со всем шлаком баночным!

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  2. electric 19.01.2017 15:35 # electric
    Интересно, что по этому поводу думает тоговрот.

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  3. blackdreamer 19.01.2017 15:33 # blackdreamer
    уровень аснала
    капетан лавочник 32 года

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  4. sisyazavr 19.01.2017 15:17 # sisyazavr
    32 года, Германия, опыт - все на месте. Пока не было на поле, еще и сиськи отрастила.. Венг доволен)

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  5. selfish 19.01.2017 15:14 # selfish
    помертезакивает на скамье

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  6. cold-siemens 19.01.2017 15:07 # cold-siemens
    хорошая новость для гунерсов
    #ТрансферноеОкноМожноНеНачинать

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  7. mancunia-planet 19.01.2017 15:03 # mancunia-planet
    удачи

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