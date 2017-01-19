Британское ядро в "Арсенале" может распасться

"Арсенал" до сих пор не вступил в переговоры по новому контракту с защитником Кираном Гиббсом, полузащитником Джеком Уилширом и вингером Алексом Окслейд-Чемберленом.

Зимнее трансферное окно клуб с "Эмирейтс" решил посвятить не покупкам, а продлению сотрудничества с ведущими игроками. Например, на прошлой неделе новое соглашение с "канонирами" заключили Лоран Косьелни, Франсис Кокелен и Оливье Жиру.



Помимо французской троицы, в данный момент "Арсенал" продолжает переговоры с нападающим Алексисом Санчесом и плеймейкером Месутом Озилом. Ожидается, что со дня на день новый контракт поступит в распоряжение капитана Пера Мертезакера.



Прямо противоположная ситуация обстоит с игроками, составляющими британское ядро в "Арсенале", сообщает Evening Standard. "Канониры" до сих пор не обсуждали продление контрактов с Гиббсом, Уилширом и Окслейд-Чемберленом, хотя их действующие соглашения истекают уже через 18 месяцев.



Джек, проводящий этот сезон на правах аренды в "Борнмуте", уже обмолвился, что примет решение о своем будущем только грядущим летом. Для Алекса все предельно просто: свою судьбу он определит, отталкиваясь от количества игровой практики в остатке кампании.



Что касается Кирана, то воспитанник "Арсенала" предпочел бы остаться в клубе, несмотря на место в запасе. Если же "канониры" не сделают предложение по новому контракту, Гиббс будет открыт к идее сменить обстановку – но только летом.