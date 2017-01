Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" планирует купить Бернарду Силву летом. "Челси" хочет пригласить Карима Бензема на место Диего Косты. Хосеп Гвардиола сводил свою команду на романтический фильм. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Грядущим летом "Манчестер Юнайтед" планирует предложить 70 миллионов фунтов за полузащитника "Монако" Бернарду Силву. (The Sun)



Вингер "Юнайтед" Аднан Янузай, прошлым летом оцененный в 15 млн. фунтов, теперь доступен для приобретения всего за 8 млн. (The Sun)



Вингер "Юнайтед" Мемфис Депай прибыл во Францию на подписание контракта с "Лионом". (The Sun)



"Юнайтед" заблокировал переход Депая в "Эвертон", потому что не хотел укреплять своего соседа по таблице Премьер-Лиги. (Liverpool Echo)



"Юнайтед", "Ювентус" и "Реал" сражаются за 17-летнего голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму, который приходится клиентом Мино Районе. (Tuttosport)



"Манчестер Сити" может пригласить голкипера "Атлетико" Яна Облака на место Клаудио Браво. (Goal)



"Ливерпуль" отклонил предложение "Саутгемптона" об аренде Мамаду Сако и готов лишь продать игрока. (Daily Mail)



"Ливерпуль" и "Челси" готовы сделать свои предложения насчет вингера "Генка" Леон Бейли, оцениваемого в 20 млн. фунтов. (Daily Mail)



Нападающий "Реала" Карим Бензема — цель номер один "Челси" на замену Диего Косте. (Daily Star)



"Челси" может сделать предложение по нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу в конце сезона, если до тех пор чилиец не заключит новый контракт. (Daily Mirror)



Нападающий Диего Коста согласился продлить свое пребывание в "Челси", только если клуб увеличит его зарплату до 300 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



В ходе переговоров с "Марселем" "Вест Хэм" согласился понизить цену за полузащитника Димитри Пайе до 25 млн. фунтов. (The Sun)



Травма Яна Вертонгена заставила "Тоттенхэм" обратить внимание на защитника "Интера" Андреа Раноккью. (talkSPORT)



"Кристал Пэлас" предложит 10 млн. фунтов за левого защитника "Тоттенхэма" Бена Дэвиса, однако "шпоры" оценивают своего игрока минимум в 20 млн. (The Sun)



Стив Манданда и Йоан Кабайе из "Кристал Пэлас" стали очередными трансферными целями "Марселя". (Evening Standard)



Полузащитник Гульфи Сигурдссон отверг интерес "Эвертона" и "Вест Хэма", чтобы остаться в "Суонси". (Daily Mirror)



"Халл" отверг предложение "Вест Бромвича" в 8 млн. фунтов о покупке полузащитника Джейка Ливермора. (Sky Sports)



"Халл" близок к покупке правого защитника "Олимпиакоса" Омара Элабделлауи. (Sky Sports)



Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа подал прошение о трансфере. (Daily Express)



"Бернли" купит защитника "Барнсли" Марка Робертса за 3.5 млн. фунтов. (The Guardian)



"Астон Вилла" предложила 6 млн. фунтов за нападающего "Мидлсбро" Джордана Роудса. (Daily Mail)



Другое



Бывший полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо завершит игровую карьеру в конце этого сезона. (The Telegraph)



Бывший нападающий "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер может возглавить сборную Норвегии. (Romsdals Budstikke)



Агент полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли задолжал налогов на сумму в 2.6 млн. фунтов. (Evening Standard)



Для улучшения атмосферы в команде главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сводил свою команду в кинотеатр в центре Манчестера на "Ла-Ла Ленд". (Daily Mirror)



Технический директор ФИФА Марко Ван Бастен предложил отменить правило офсайда в футболе. (Sky Sports)