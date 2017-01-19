"Сити" представил Габриэля Жезуса

Спустя полгода после приобретения нападающего "Палмейраса" Габриэля Жезуса "Манчестер Сити", наконец, представил бразильца в качестве своего новичка.

Напомним, что в августе "горожане" договорились о приобретении 19-летнего Жезуса за 27 миллионов фунтов. Еще 4 млн. фунтов предусмотрены "Палмейрасу" в качестве бонусов.



Несмотря на дефицит нападающих, "Сити" позволил Габриэлю завершить сезон в составе родного клуба: грядущий переезд в Премьер-Лигу не вскружил голову Жезусу – юный нападающий привел "Палмейрас" к первому с 1994 года чемпионскому титулу, забив 12 голов.



В начале декабря тинейджер, наконец, прибыл в расположение своего нового клуба, однако только сейчас "горожане" смогли представить Жезуса, который может дебютировать за "Сити" уже в субботнем матче против "Тоттенхэма".



"Я хочу выигрывать титулы, а "Манчестер Сити" – это клуб, который привык побеждать. Они всегда борются за победу во всех турнирах: это было важным фактором в моем решении вместе с персоной (главного тренера) Пепа Гвардиолы", - сообщил Жезус официальному сайту "горожан".



"Габриэль обладает большим мастерством, за ним охотились сразу несколько больших клубов, и мы рады, что он решил присоединиться именно к "Сити".



"У него есть потенциал, чтобы вырасти в одного из лучших атакующих игроков в мире, и нам не терпится запечатлеть его прогресс в Манчестере".



"Думаю, с Пепом Гвардиолой в качестве тренера и командой, сформировавшейся за последние годы, у Жезуса есть идеальная платформа, чтобы раскрыть свой потенциал", - добавил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.