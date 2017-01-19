"Сити" представил Габриэля Жезуса

Габриэль Жезус Спустя полгода после приобретения нападающего "Палмейраса" Габриэля Жезуса "Манчестер Сити", наконец, представил бразильца в качестве своего новичка.

Напомним, что в августе "горожане" договорились о приобретении 19-летнего Жезуса за 27 миллионов фунтов. Еще 4 млн. фунтов предусмотрены "Палмейрасу" в качестве бонусов.

Несмотря на дефицит нападающих, "Сити" позволил Габриэлю завершить сезон в составе родного клуба: грядущий переезд в Премьер-Лигу не вскружил голову Жезусу – юный нападающий привел "Палмейрас" к первому с 1994 года чемпионскому титулу, забив 12 голов.

В начале декабря тинейджер, наконец, прибыл в расположение своего нового клуба, однако только сейчас "горожане" смогли представить Жезуса, который может дебютировать за "Сити" уже в субботнем матче против "Тоттенхэма".

"Я хочу выигрывать титулы, а "Манчестер Сити" – это клуб, который привык побеждать. Они всегда борются за победу во всех турнирах: это было важным фактором в моем решении вместе с персоной (главного тренера) Пепа Гвардиолы", - сообщил Жезус официальному сайту "горожан".

"Габриэль обладает большим мастерством, за ним охотились сразу несколько больших клубов, и мы рады, что он решил присоединиться именно к "Сити".

"У него есть потенциал, чтобы вырасти в одного из лучших атакующих игроков в мире, и нам не терпится запечатлеть его прогресс в Манчестере".

"Думаю, с Пепом Гвардиолой в качестве тренера и командой, сформировавшейся за последние годы, у Жезуса есть идеальная платформа, чтобы раскрыть свой потенциал", - добавил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.



Метки Жезус, Манчестер Сити, Палмейрас, трансферы

Автор foxmcfc   

Дата 19.01.2017 12:40

Количество просмотров Просмотров: 566

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  1. dimon70 19.01.2017 12:56 # dimon70
    защита петухов его реально затопчет,даже без юмора пишу.там один Роуз более-менее негрубый игрок,остальные спецы по ногам и мордам лица руками

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  2. mancunia-planet 19.01.2017 12:56 # mancunia-planet
    новый Робиньё

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  3. largo-winch 19.01.2017 12:55 # largo-winch
    через пару-тройку лет в Ливерпуль перейдёт

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  4. karandash 19.01.2017 12:51 # karandash
    давно слежу за ним

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  5. blackdreamer 19.01.2017 12:47 # blackdreamer
    парень топарь , жаль сгинет в болоте у сити , будет уровень пато

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