Агент исключает уход Шоу из МЮ

Люк Шоу и Жозе Моуриньо Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы левого защитника Люка Шоу, заявил, что его клиент не покинет "Манчестер Юнайтед" и счастлив на "Олд Траффорд".

21-летний Шоу провел всего 13 матчей за "красных дьяволов" после прихода в клуб Жозе Моуриньо. Последний раз Люк появлялся на футбольном поле еще 30 ноября.

В начале этой недели в прессе появилась информация, что португалец готов дать защитнику второй шанс, однако затем с новой силой разгорелись слухи о возможном уходе Шоу – либо зимой, либо по окончании сезона.

Однако Барнетт настаивает, что "Манчестер Юнайтед" доволен сотрудничеством с его клиентом, а Люк в свою очередь не помышляет о смене клуба.

"Я могу лишь сказать, что Люк счастлив в "Манчестер Юнайтед", а клуб доволен им. Повторюсь, Люк комфортно себя чувствует на "Олд Траффор"д, - приводит слова Барнетта Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Шоу

Автор foxmcfc   

Дата 19.01.2017 12:00

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  1. maxvel 19.01.2017 12:55 # maxvel
    Так а че с ним щас

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  2. andros13 19.01.2017 12:34 # andros13
    Блинд лучше него
    а ему нужно сбросить вес, выглядит тяжеловато

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  3. karnivool 19.01.2017 12:22 # karnivool
    с такими бабками которые он получает, можно чувствовать себя комфортно!

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  4. mancunium1878 19.01.2017 12:22 # mancunium1878
    Не трогать его, сyки! По потенциалу просто бешенный игрок. И уже хороший уровень показывает.

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  5. gufak 19.01.2017 12:13 # gufak
    Летом сольют

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  6. mancunia-planet 19.01.2017 12:02 # mancunia-planet
    Смысл его отпускать, если только травма, которую он получил не мешает ему играть...

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