Агент исключает уход Шоу из МЮ

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы левого защитника Люка Шоу, заявил, что его клиент не покинет "Манчестер Юнайтед" и счастлив на "Олд Траффорд".

21-летний Шоу провел всего 13 матчей за "красных дьяволов" после прихода в клуб Жозе Моуриньо. Последний раз Люк появлялся на футбольном поле еще 30 ноября.



В начале этой недели в прессе появилась информация, что португалец готов дать защитнику второй шанс, однако затем с новой силой разгорелись слухи о возможном уходе Шоу – либо зимой, либо по окончании сезона.



Однако Барнетт настаивает, что "Манчестер Юнайтед" доволен сотрудничеством с его клиентом, а Люк в свою очередь не помышляет о смене клуба.



"Я могу лишь сказать, что Люк счастлив в "Манчестер Юнайтед", а клуб доволен им. Повторюсь, Люк комфортно себя чувствует на "Олд Траффор"д, - приводит слова Барнетта Sky Sports.