Агент исключает уход Шоу из МЮ
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы левого защитника Люка Шоу, заявил, что его клиент не покинет "Манчестер Юнайтед" и счастлив на "Олд Траффорд".
21-летний Шоу провел всего 13 матчей за "красных дьяволов" после прихода в клуб Жозе Моуриньо. Последний раз Люк появлялся на футбольном поле еще 30 ноября.
В начале этой недели в прессе появилась информация, что португалец готов дать защитнику второй шанс, однако затем с новой силой разгорелись слухи о возможном уходе Шоу – либо зимой, либо по окончании сезона.
Однако Барнетт настаивает, что "Манчестер Юнайтед" доволен сотрудничеством с его клиентом, а Люк в свою очередь не помышляет о смене клуба.
"Я могу лишь сказать, что Люк счастлив в "Манчестер Юнайтед", а клуб доволен им. Повторюсь, Люк комфортно себя чувствует на "Олд Траффор"д, - приводит слова Барнетта Sky Sports.
19.01.2017 12:00
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Последние комментарии:
Так а че с ним щас
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Блинд лучше него
а ему нужно сбросить вес, выглядит тяжеловато
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с такими бабками которые он получает, можно чувствовать себя комфортно!
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Не трогать его, сyки! По потенциалу просто бешенный игрок. И уже хороший уровень показывает.
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Летом сольют
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Смысл его отпускать, если только травма, которую он получил не мешает ему играть...
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