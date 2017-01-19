"Вест Хэм" вступил в борьбу за Фонте

"Вест Хэм" решил составить конкуренцию "Эвертону" в борьбе за центрального защитника "Саутгемптона" Жозе Фонте.

Напомним, ранее в январе 33-летний португалец попросил "святых" отпустить его с "Сент Мэри". С тех пор Жозе находится без игровой практики.



И хотя "Манчестер Юнайтед", интересовавшийся Фонте прошлым летом, уже не претендует на ветерана, спрос на опытного защитника по-прежнему довольно велик. Как сообщает Daily Mirror, очередным претендентом на Жозе стал "Вест Хэм".



Единственная проблема для потенциальных покупателей заключается в том, что в данный момент "Саутгемптон" просит за чемпиона Европы в составе сборной Португалии аж 12 миллионов фунтов.



"Думаю, у него есть ряд вариантов, он изучает эти варианты. Равно как и "Саутгемптон". Посмотрим, покинет ли Жозе "Саутгемптон". В ближайшие несколько дней станет видно", — сообщил главный тренер "святых" Клод Пюэль после победы над "Норвичем" в Кубке Англии в среду вечером.