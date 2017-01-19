Джеррард призывает Старриджа сражаться за свое будущее в "Ливерпуле"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард призвал нападающего Даниэля Старриджа засучить рукава и сражаться за свое будущее в мерсисайдском клубе.

В этом сезоне Премьер-Лиги Старридж отметился всего пятью появлениями в стартовом составе, что подогревает слухи о возможном уходе Даниэля из "Ливерпуля" — уже в январе или грядущим летом.



В среду вечером Джеррард воочию наблюдал за игрой Старриджа против "Плимута" в рамках Кубка Англии. И хотя в этом матче Даниэль совершенно себя не проявил, Стивен призывает своего бывшего партнера не отчаиваться.



"Только он сам знает, счастлив ли он, разочарован ли он, хочет ли он отправиться куда-нибудь еще ради нового испытания. Но "Ливерпуль" не отпустит его задешево. "Ливерпуль" нуждается в нем. Он забивает голы, когда играет, его соотношение минут к голам невероятно".



"Уверен, если кто-нибудь обратится с громадным, громадным предложением, а Даниэль проявит к этому интерес, то решение найдется, но прямо сейчас "Ливерпуль" нуждается в Даниэле Старридже, и я не представляю его уход в скором времени".



"Он способен исполнять особенные вещи и играть на мировом уровне, и я думаю, "Ливерпуль" находится на пороге кое-чего действительно большого с этим тренером".



"Возможно, он испытывает разочарование от недели к неделе, однако перед ним есть замечательная возможность выиграть трофеи с "Ливерпулем" в обозримом будущем. На его месте я бы проявил терпение. Думаю, на горизонте хорошие вещи", — сообщил Джеррард в студии BT Sport.