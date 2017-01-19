Симеоне не удивлен интересом "Юнайтед" к Гризманну
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что не удивлен интересу "Манчестер Юнайтед" к Антуану Гризманну и не будет препятствовать переезду своей звезды на "Олд Траффорд".
Напомним, накануне стало известно, что "красные дьяволы" находятся в стадии переговоров с лучшим бомбардиром последнего Чемпионата Европы уже несколько месяцев. Это известие совпало с обрушением коэффициентов букмекеров на переход Гризманна в "Юнайтед".
Сообщалось, что 25-летний игрок сборной Франции уже даже согласовал свою зарплату в Манчестере и выбрал себе номер. Однако такой поворот событий не стал сюрпризом для Симеоне, который не собирается стоять на пути у Антуана.
"Я никого не связываю по рукам и ногам, я просто продолжаю работать дальше во благо клуба. В данный момент он (Гризманн) невероятен, он упорно трудится, он снова забивает и находится в хорошей форме".
"Это нормально, что лучшие команды в мире хотят его заполучить. Я не удивлен, что им интересуются те команды, которые могут себе его позволить", —цитирует Симеоне Evening Standard.
19.01.2017 09:00
Просмотров: 1250
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Манкам купить топового опорника,чтобы подчищал.Топового правого защита купить.А так же Гризманна свободным художником между Иброй и пахпой.И в следующем сезоне реальные претенденты на титул.
(ответить)
хороший нап, но в мю не заиграет
(ответить)
Раньше Реал покупал всех звезд, теперь это делает Манчестер Юнайтед - самый значительный клуб на островах!
Выиграем ЛЧ и АПЛ в ближайшие три сезона.
(ответить)
Welcome magnicefent seven
(ответить)
Нужен-ли он сейчас?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий