Симеоне не удивлен интересом "Юнайтед" к Гризманну

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что не удивлен интересу "Манчестер Юнайтед" к Антуану Гризманну и не будет препятствовать переезду своей звезды на "Олд Траффорд".

Напомним, накануне стало известно, что "красные дьяволы" находятся в стадии переговоров с лучшим бомбардиром последнего Чемпионата Европы уже несколько месяцев. Это известие совпало с обрушением коэффициентов букмекеров на переход Гризманна в "Юнайтед".



Сообщалось, что 25-летний игрок сборной Франции уже даже согласовал свою зарплату в Манчестере и выбрал себе номер. Однако такой поворот событий не стал сюрпризом для Симеоне, который не собирается стоять на пути у Антуана.



"Я никого не связываю по рукам и ногам, я просто продолжаю работать дальше во благо клуба. В данный момент он (Гризманн) невероятен, он упорно трудится, он снова забивает и находится в хорошей форме".



"Это нормально, что лучшие команды в мире хотят его заполучить. Я не удивлен, что им интересуются те команды, которые могут себе его позволить", —цитирует Симеоне Evening Standard.