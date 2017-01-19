Симеоне не удивлен интересом "Юнайтед" к Гризманну

Антуан Гризманн Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что не удивлен интересу "Манчестер Юнайтед" к Антуану Гризманну и не будет препятствовать переезду своей звезды на "Олд Траффорд".

Напомним, накануне стало известно, что "красные дьяволы" находятся в стадии переговоров с лучшим бомбардиром последнего Чемпионата Европы уже несколько месяцев. Это известие совпало с обрушением коэффициентов букмекеров на переход Гризманна в "Юнайтед".

Сообщалось, что 25-летний игрок сборной Франции уже даже согласовал свою зарплату в Манчестере и выбрал себе номер. Однако такой поворот событий не стал сюрпризом для Симеоне, который не собирается стоять на пути у Антуана.

"Я никого не связываю по рукам и ногам, я просто продолжаю работать дальше во благо клуба. В данный момент он (Гризманн) невероятен, он упорно трудится, он снова забивает и находится в хорошей форме".

"Это нормально, что лучшие команды в мире хотят его заполучить. Я не удивлен, что им интересуются те команды, которые могут себе его позволить", —цитирует Симеоне Evening Standard.


Метки Атлетико, Гризманн, Манчестер Юнайтед, Симеоне

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1250

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Последние комментарии:




  1. reeker 19.01.2017 09:36 # reeker
    Манкам купить топового опорника,чтобы подчищал.Топового правого защита купить.А так же Гризманна свободным художником между Иброй и пахпой.И в следующем сезоне реальные претенденты на титул.

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  2. j-silver 19.01.2017 09:09 # j-silver
    хороший нап, но в мю не заиграет

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  3. jerry-maguire 19.01.2017 09:05 # jerry-maguire
    Раньше Реал покупал всех звезд, теперь это делает Манчестер Юнайтед - самый значительный клуб на островах!
    Выиграем ЛЧ и АПЛ в ближайшие три сезона.

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  4. barstreetboy 19.01.2017 09:04 # barstreetboy
    Welcome magnicefent seven

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  5. manutd0005 19.01.2017 09:04 # manutd0005
    Нужен-ли он сейчас?

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