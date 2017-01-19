Косьелни: "Венгер делает из нас мужчин, а не только игроков"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьелни отметил роль своего тренера Арсена Венгера в становлении игроков как личностей.

Сам Косьелни выступает за "канониров" с 2010 года. За это время 31-летний француз смог убедиться, какое сильное влияние Венгер оказывает на игроков как на футбольном поле, так и за его пределами.



"Вы можете сказать, что мы давно не выигрывали титул, но он не просто создает игроков, но также создает мужчин. Каждый игрок, выступавший за "Арсенал", вырос здесь и стал мужчиной. И это большое количество игроков. Для меня и для других быть с ним и учиться у него — это хорошая возможность".



"Он обладает страстью к футболу. Он любит футбол и любит видеть, как его команда хорошо играет с мячом. Именно поэтому он и находится здесь уже 20 лет".



"Вместе с другими людьми он помог этому клубу вырасти и обзавестись новым стадионом, новой тренировочной базой. Он создал платформу для нас, чтобы каждый год с успехом выступать в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов", — сообщил Косьелни официальному веб-сайту "Арсенала".