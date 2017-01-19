Косьелни: "Венгер делает из нас мужчин, а не только игроков"
Защитник "Арсенала" Лоран Косьелни отметил роль своего тренера Арсена Венгера в становлении игроков как личностей.
Сам Косьелни выступает за "канониров" с 2010 года. За это время 31-летний француз смог убедиться, какое сильное влияние Венгер оказывает на игроков как на футбольном поле, так и за его пределами.
"Вы можете сказать, что мы давно не выигрывали титул, но он не просто создает игроков, но также создает мужчин. Каждый игрок, выступавший за "Арсенал", вырос здесь и стал мужчиной. И это большое количество игроков. Для меня и для других быть с ним и учиться у него — это хорошая возможность".
"Он обладает страстью к футболу. Он любит футбол и любит видеть, как его команда хорошо играет с мячом. Именно поэтому он и находится здесь уже 20 лет".
"Вместе с другими людьми он помог этому клубу вырасти и обзавестись новым стадионом, новой тренировочной базой. Он создал платформу для нас, чтобы каждый год с успехом выступать в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов", — сообщил Косьелни официальному веб-сайту "Арсенала".
19.01.2017 08:00
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Последние комментарии:
))))))))
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Михайло +100500 :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Судя по фотке Венгера, если он так и дальше будет стараться, то у него получится из Арсенала....Ливерпуль!
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Привет всем радужным и лакомкам сладким
Мне кажется или Косельни готовится к каминг-ауту?!
А позже откроется, что Арсен всему причиной!!!
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Годный пост))
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Михайло точно за Арс?
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В этой новости прекрасно все, и фотка Венгера и название статьи)))
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