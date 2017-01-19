Косьелни: "Венгер делает из нас мужчин, а не только игроков"

Арсен Венгер Защитник "Арсенала" Лоран Косьелни отметил роль своего тренера Арсена Венгера в становлении игроков как личностей.

Сам Косьелни выступает за "канониров" с 2010 года. За это время 31-летний француз смог убедиться, какое сильное влияние Венгер оказывает на игроков как на футбольном поле, так и за его пределами.

"Вы можете сказать, что мы давно не выигрывали титул, но он не просто создает игроков, но также создает мужчин. Каждый игрок, выступавший за "Арсенал", вырос здесь и стал мужчиной. И это большое количество игроков. Для меня и для других быть с ним и учиться у него — это хорошая возможность".

"Он обладает страстью к футболу. Он любит футбол и любит видеть, как его команда хорошо играет с мячом. Именно поэтому он и находится здесь уже 20 лет".

"Вместе с другими людьми он помог этому клубу вырасти и обзавестись новым стадионом, новой тренировочной базой. Он создал платформу для нас, чтобы каждый год с успехом выступать в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов", — сообщил Косьелни официальному веб-сайту "Арсенала".


Метки Арсенал, Венгер, Косьелни, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 571

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Последние комментарии:




  1. lfcfanforever 19.01.2017 08:28 # lfcfanforever
    ))))))))

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  2. takemeron 19.01.2017 08:19 # takemeron
    Михайло +100500 :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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  3. sport2k 19.01.2017 08:16 # sport2k
    Судя по фотке Венгера, если он так и дальше будет стараться, то у него получится из Арсенала....Ливерпуль!

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  4. sellman 19.01.2017 08:15 # sellman
    Привет всем радужным и лакомкам сладким

    Мне кажется или Косельни готовится к каминг-ауту?!
    А позже откроется, что Арсен всему причиной!!!

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  5. tulup 19.01.2017 08:10 # tulup
    Годный пост))

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  6. chelsea-69 19.01.2017 08:04 # chelsea-69
    Михайло точно за Арс?

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  7. amar 19.01.2017 08:02 # amar
    В этой новости прекрасно все, и фотка Венгера и название статьи)))

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